Televizyonlar RTÜK'ün "vur abalıya"sı mı? Çocuk hangi ekran başında? RTÜK'ün büyük çelişkisi
RTÜK, "çocukların gelişimine zarar verdiği" gerekçesiyle ATV'deki "Esra Erol'da" programına yaklaşık 8 milyon liralık ağır bir fatura keserken, asıl tehlikenin adresini yine ıskaladı. Kurulun 2025 araştırmasına göre gençler günde 3 saat 24 dakikasını sosyal medyada, 40 dakikasını televizyonda geçiriyor. Kamuoyu günlerdir aynı sorunun etrafında RTÜK'ten cevap bekliyor: Çocuklar televizyon ekranındayken devletin sorumluluğu varsa, algoritmik akıştayken yok mu? Televizyon değil telefon ekranı başındaki çocukları kim koruyacak?
Türkiye'nin menfaatlerini her alanda savunan yerli yayın organları ağır yaptırımlarla köşeye sıkıştırılırken, kökü dışarıdaki küresel sosyal medya devleri fütursuzca hareket ediyor.
RTÜK'ün, özellikle Turkuvaz Medya'ya kestiği astronomik cezalar yerli basının gücüne ket vuruyor.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 11 Haziran 2026 tarihli toplantısında ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programına, "çocukların gelişimine zarar verebileceği" iddiasıyla yaklaşık 8 milyon TL'lik ağır bir idari para cezası kesti.
Kararın gerekçesi, yayınların "çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebileceği" değerlendirmesi oldu. Ceza, Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş.'ye tebliğ edilen resmî yazıyla bildirildi.
Ancak Turkuvaz Medya'ya tebliğ edilen bu fatura, RTÜK'ün koruyucu kalkanının neden sadece yerli ekranlara yöneldiği ve asıl bataklık olan dijital mecraların neden ısrarla görmezden gelindiği sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.
Karar, yalnızca bir televizyon programının sınırlarını değil; koruma politikasının en büyük riskin bulunduğu yere mi yöneldiği, yoksa denetlenmesi en kolay mecra olan televizyonun yine "olağan şüpheli" ilan edilip edilmediği tartışmasını da açtı.
Çünkü resmî veriler, çocuğun bugün ağırlıklı olarak televizyon karşısında değil; telefon ekranında olduğunu gösteriyor.
Tek bir stüdyo programına milyonlarca liralık ceza kesilebilirken, aynı gün milyonlarca hesabın yaydığı çok daha ağır içerikler hiçbir yaptırımla karşılaşmadı.
RTÜK ATV'YE HANGİ GEREKÇEYLE CEZA KESTİ?
Karar metni, RTÜK'ün tek bir programın yayınlarını inceleyip gelire oranlı ceza hesaplayabildiğini; tekrarı hâlinde yayın durdurma ve lisans iptaline kadar uzanan bir yaptırım zincirini işletebildiğini gösteriyor.
RTÜK, "Çocukları ve gençleri koruyoruz" diyerek ATV'ye ceza verirken, asıl tartışılması gereken konu çocukların korunup korunmaması değil; "Çocuk bugün nerede?" sorusudur.
Çocuk televizyonun karşısında mı? Yoksa telefon ekranında TikTok, YouTube, Instagram ve diğer dijital mecralarda mı?
Son yıllarda ortaya konulan araştırmalar da gösteriyor ki çocukların medyası artık yalnızca salondaki televizyondan ibaret değil. Ceplerindeki ekranda yayın saati yok; içeriği seçen görünür bir editör yok; kişiye özel akışın neden o videoyu öne çıkardığını bilen kullanıcı yok. Bu nedenle yeni dönemin çocuk koruma sorusu "hangi program saat kaçta yayımlandı?" ile başlayıp "hangi sistem, hangi riski, hangi çocuğa, neden önerdi?" sorusuna uzanıyor.
RTÜK'ün tartışılan kararı sonrasında oluşan ortak kanaat şu: Türkiye'nin ihtiyacı, televizyonu denetimsiz bırakmak ya da sosyal medyayı tek kalemde televizyona benzetmek değil. Aynı koruma amacını farklı mecraların gerçekliğine uygun kurallarla, ortak ölçülerle, şeffaf verilerle ve güçlü hukuk güvenceleriyle uygulamak. Çocuk ATV ekranındayken devletin sorumluluğu varsa, algoritmik akıştayken de var. Asıl mesele bu sorumluluğun hangi kurum tarafından, hangi ölçütle ve kamuoyunun denetleyebileceği hangi sonuçlarla yerine getirileceği.
ÇOCUK NEREDE GÜNDE KAÇ SAAT EKRANDA?
RTÜK'ün tartışma yaratan kararı beraberinde yine RTÜK'ün büyük bir çelişkisini ortaya koydu.
RTÜK'ün 26 ilde 7 bin 511 gençle yürüttüğü 2025 tarihli Gençlerin Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması, 15-21 yaş grubunun günde ortalama 3 saat 24 dakikasını sosyal medyada, yalnızca 40 dakikasını televizyonda geçirdiğini gösteriyor.
Daha küçük yaşlarda tablo daha da belirgin: TÜİK'in 2024 tarihli Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre 6-15 yaş grubunda internet kullanımı yüzde 91,3'e ulaştı; çocukların yüzde 66,1'i sosyal medya kullanıyor, yüzde 74'ü dijital oyun oynuyor. Yani "gelişimi korunacak" çocuk, ağırlıklı olarak televizyonda değil; denetimin en zayıf olduğu ekranda.
NETFLIX VE HBO RTÜK DENETİMİNE TABİ DEĞİL Mİ?
YouTube, Netflix ve TikTok gibi dijital mecralarda denetimsizlik kol geziyor. Sanal platformlar, "başıboş" buldukları zeminde algoritma oyunları ile toplumu manipüle edip hakikati karartıyor; LGBT gibi sapkın akımların mihmandarlığını yapıp şiddeti teşvik ediyor.
Netflix, HBO Max ve Disney+ gibi isteğe bağlı yayın (VoD) hizmetleri, 6112 sayılı Kanun'un 29/A maddesi ve 2019 tarihli yönetmelik gereği zaten RTÜK lisansına ve denetimine tabi.
Yani RTÜK, bu platformların içeriğine de ATV'ye uyguladığı "çocuk ve gencin gelişimi" ölçütüyle müdahale edebilecek hukuki yetkiye sahip.
Ekrandaki bir stüdyo programına milyonlarca liralık ceza kesilirken, aynı hassasiyetin kurumun kendi lisansladığı dijital katalog platformlarına aynı sıklık ve şiddette uygulanıp uygulanmadığı kamuoyu vicdanında tartışılıyor.
YOUTUBE VE TIKTOK NEDEN YAPTIRIM DIŞINDA?
YouTube, TikTok, X ve Instagram gibi kullanıcı türevli içerik (UGC) platformları ise RTÜK'ün doğrudan yaptırım rejiminin dışında; bu mecraların yükümlülükleri 5651 sayılı Kanun ve BTK ekseninde yürüyor. Oysa çocukların en çok maruz kaldığı zararlı içerik — şiddeti "eğlence" diye sunan kanallardan yasa dışı bahis reklamlarına, algoritmanın önüne getirdiği uygunsuz içeriğe kadar — tam da bu mecrada dolaşıma giriyor. Nitekim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 7,5 milyon aboneli "Minecraft Parodileri" kanalına çocukları şiddete teşvik ettiği gerekçesiyle erişim engeli getirdi; ancak bu, RTÜK yaptırımı değil, savcılık-BTK hattından gelen bir tedbirdi.
Ortaya çıkan tablo bir adaletsizlik ve orantısızlık doğuruyor. RTÜK, çocuğun 40 dakikasını geçirdiği televizyonu dakika dakika denetlerken; 3 saat 24 dakikasını geçirdiği dijital mecrada aynı "gelişim" ölçütü ya lisanslı platformlara görünür biçimde uygulanmıyor ya da UGC platformlarında kurumun doğrudan yetkisi bulunmuyor. Bu da haklı bir soruyu büyütüyor: Denetim, en büyük riskin olduğu yere mi, yoksa denetlenmesi en kolay olan yere mi yöneliyor?
"BU TARZ İÇERİKLERLE AİLE YAPISI BOZULUR, AİLE YAPISI BOZULURSA TOPLUM BOZULUR"
Uzmanlar da bu asimetriye işaret ediyor.
Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, platformların küresel yapılarını gerekçe göstererek kendi kurallarını kendilerinin belirlediğini, kamu otoritesinin ise çoğunlukla zarar oluştuktan sonra harekete geçtiğini vurguladı. "Bu platformlar özellikle gençleri ve çocukları yanlış yönlendirebilir. A Haber nasıl denetime tabi tutuluyorsa aynı şekilde bu platformların da denetlenmesi gerekir. Burada amaç Türk aile yapısının bozulması. Aile yapısı bozulursa toplum bozulur, toplum bozulursa ciddi sıkıntılar yaşanır" ifadelerinde bulunan Kırık, bu denetimsizliğin gelecekle ilgili de endişe yaratabileceğine değindi.
DÜNYA DİJİTAL PLATFORMLARI NASIL DENETLİYOR?
Dünya örnekleri, dijital platform denetiminin bir "imkânsızlık" olmadığını gösteriyor.
Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede "sansür/ifade özgürlüğü ihlali" gibi soyut argümanlara aldırış edilmeden dijital platformlara yönelik lisans iptali, erişim engeli ve milyarlarca avroluk cezalar kesiliyor.
Avrupa Birliği, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında platformlara küresel cironun yüzde 6'sına kadar ceza kesebiliyor; Avrupa Komisyonu, Aralık 2025'te X platformuna 120 milyon avro ceza uyguladı.
Ülke bazında ise inceleyecek olursak;
- Avustralya 10 Aralık 2025 tarihinde dünyanın ilk kapsamlı adımını atarak 16 yaşından küçüklerin sosyal medya hesabı tutmasını yasakladı. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit, Threads ve Twitch platformlarını kapsayan yasada, makul tedbirleri almayan şirketlere mahkeme kararıyla 54,6 milyon Avustralya dolarına kadar ceza uygulanabiliyor.
- Fransa'nın düzenleyicisi ARCOM, basit yaş beyanını yetersiz bularak platformlara (Chaturbate örneğinde olduğu gibi) 15 gün içinde teknik yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getirdi.
- ABD'de Federal Ticaret Komisyonunun Facebook'a mahremiyet ihlallerinden 5 milyar dolar ceza uyguladığı öğrenildi.
- Fransa'nın görsel ve işitsel düzenleyicisi ARCOM, 2022 yılından itibaren dijital iletişimi kapsayacak şekilde yetkilendirildi.
- İngiltere'nin yayın düzenleyicisi Ofcom, 2023 tarihli Çevrimiçi Güvenlik Yasası ile yetki alanını televizyondan internete genişletti. Çevrimiçi Güvenlik Yasası, düzenleyiciye ihlal halinde 18 milyon sterline veya küresel cironun yüzde 10'una kadar ceza kesme yetkisi tanıyor.
Böylece sorun bir yetki imkânsızlığı değil; irade ve ölçülebilir bir denetim mimarisi meselesi.
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
RTÜK'ün ATV'ye kestiği ceza, çocuğu koruma iddiasının güçlü ve yasal bir örneği.
Ancak bu iddianın tutarlı olması için, aynı "gelişim" ölçütünün çocuğun gerçekten vakit geçirdiği yerde de görünür kılınması gerekiyor.