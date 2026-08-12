YouTube ve sosyal medyada denetim boşluğu: Neden televizyon gibi denetim yok?

YouTube ve sosyal medyada denetim boşluğu: Neden televizyon gibi denetim yok?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 11 Haziran 2026 tarihli toplantısında ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programına, "çocukların gelişimine zarar verebileceği" iddiasıyla yaklaşık 8 milyon TL'lik ağır bir idari para cezası kesti.

Türkiye'nin menfaatlerini her alanda savunan yerli yayın organları ağır yaptırımlarla köşeye sıkıştırılırken, kökü dışarıdaki küresel sosyal medya devleri fütursuzca hareket ediyor.

RTÜK televizyona 8 milyonluk ceza kesti! Asıl tehlikenin adresini yine ıskaladı: Çocuklar artık TV'de değil telefon ekranında.

Kararın gerekçesi, yayınların "çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebileceği" değerlendirmesi oldu. Ceza, Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş.'ye tebliğ edilen resmî yazıyla bildirildi.

Ancak Turkuvaz Medya'ya tebliğ edilen bu fatura, RTÜK'ün koruyucu kalkanının neden sadece yerli ekranlara yöneldiği ve asıl bataklık olan dijital mecraların neden ısrarla görmezden gelindiği sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Karar, yalnızca bir televizyon programının sınırlarını değil; koruma politikasının en büyük riskin bulunduğu yere mi yöneldiği, yoksa denetlenmesi en kolay mecra olan televizyonun yine "olağan şüpheli" ilan edilip edilmediği tartışmasını da açtı.

Çünkü resmî veriler, çocuğun bugün ağırlıklı olarak televizyon karşısında değil; telefon ekranında olduğunu gösteriyor.