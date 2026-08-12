Son dakika: Yalova'da eğitim uçuşundaki F-16 kaza kırıma uğradı! Pilot atlayarak kurtuldu
Milli Savunma Bakanlığı, eğitim uçuşundaki bir F-16'nın Yalova'da kaza kırıma uğradığını açıkladı. MSB'nin açıklamasına göre pilot, uçaktan atlayarak kurtuldu. Kaza kırım nedeninin yapılacak detaylı incelemenin ardından belirleneceği bildirildi.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), eğitim uçuşundaki bir F-16'nın Yalova'da kaza kırıma uğradığını duyurdu. Pilot uçaktan atlayarak kurtuldu.
Bakanlık, kaza kırım nedeninin yapılacak detaylı incelemenin ardından belirleneceğini bildirdi.
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PİLOT ATLAYARAK KURTULDU
MSB'nin açıklamasında pilotun uçaktan atlayarak kurtulduğu belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, "Bir F16 uçağımız eğitim uçuşunda Yalova'da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur." ifadelerine yer verildi.
KAZA KIRIM NEDENİ İNCELENECEK
Kazanın nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. MSB, "Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." açıklamasını yaptı.
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel