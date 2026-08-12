Türkiye korkusu İsrail'de ankete yansıdı! Yüzde 34,4 tehdit dedi

ABD-Türkiye ilişkilerindeki dalgalanmalar da İsrail açısından "yapısal kırılganlık" olarak tanımlandı.

ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası'nın (CAATSA) Washington'ın kendi takdirine göre uyguladığı bir araç olduğu belirtilirken, ABD'nin bunu Türkiye'ye karşı sistematik biçimde devreye sokmadığı ifade edildi.

ABD'nin de Türkiye üzerinde baskı kuracağı beklentisine güvenilemeyeceği savunuldu.

Avrupa Birliği'nde Türkiye'ye yönelik yaptırımların konseyde uzlaşı gerektirdiği, Atina'nın girişimlerinin ise somut sonuç yerine açıklamalarla sınırlı kaldığı ileri sürüldü.

Analizde asıl dikkat çekici noktanın, farklı ideolojik görüşlere sahip uzmanların Türkiye konusunda benzer sonuçlara ulaşması olduğu belirtildi.

Araştırmaya seküler sol görüşlü isimlerden dini sağ çizgideki siyasetçi ve analistlere kadar farklı siyasi kesimlerden uzmanlar katıldı.

Dor Moriah Center'ın mayıs ayında gerçekleştirdiği ikinci çalışmada ise "Türkiye ve İsrail'in Jeopolitik Ortamı" başlığı altında 11 uzmanın görüşü alındı.

İSRAİL'E "ANKARA'YA KARŞI KENDİNİZİ GÜVENCEYE ALIN" ÇAĞRISI

Farklı siyasi görüşlerden uzmanların üzerinde birleştiği temel sonuç ise dikkat çekti.

Uzmanlara göre İsrail, Ankara üzerinde başka ülkelerin baskı kurmasını beklemek yerine kendi caydırıcılık yapılanmasını oluşturmak zorunda.

Ancak analizde uzmanların önerisiyle İsrail toplumunun mevcut hali arasında büyük bir uçurum bulunduğu belirtildi.

Uzmanların bağımsız bir strateji istediği ancak İsrail toplumunun bunu hayata geçirecek güçten yoksun olduğu savunuldu.

Yazıda bağımsız bir stratejik yapılanmanın siyasi kararlılık, sürekli dikkat ve mevcut cephe devam ederken ikinci bir cephede maliyet üstlenme isteği gerektirdiğine dikkat çekildi.

İran savaşının ise tam olarak bu kaynakları tükettiği iddia edildi.

TÜRKİYE'NİN YUMUŞAK GÜCÜNE DİKKAT ÇEKTİLER

İsrailli uzmanların dikkat çektiği bir başka alan ise Türkiye'nin seküler kültürel etkisi oldu.

Analizde Türkiye'nin İsrail'deki Arap vatandaşları arasında uzun vadeli sempati oluşturduğu ileri sürüldü.

Üstelik bu etkinin tanklar veya füzelerle değil; televizyon yayınları, eğitim programları ve insani varlıkla oluşturulduğuna dikkat çekildi.

Türkiye'nin sabırlı ve yumuşak güç unsurlarına dayanan bu etkisinin İsrail analizlerinde yeterince dikkate alınmadığı savunuldu.

Kamuoyu araştırmasındaki rakamlar da Yahudi ve Arap katılımcılar arasındaki büyük Türkiye farkını ortaya koydu.

ARAP TOPLUMUNDA TÜRKİYE'YE OLUMLU BAKIŞ

Araştırmaya göre İsrail'deki Arap toplumunda Türkiye'ye yönelik algı endeksi +29,7 ile pozitif çıktı.

Yahudi toplumunda ise aynı endeks -49,5 olarak ölçüldü ve tehdit algısı baskın çıktı.

Arap katılımcıların Türkiye'nin Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini olumlu değerlendirdiği belirtildi.

Türkiye'nin faaliyetlerinin sıkı biçimde kontrol edilmesini isteyenlerin oranı Arap katılımcılar arasında yalnızca yüzde 9,3 olurken, Yahudi katılımcılar arasında bu oran yüzde 52,4 olarak kaydedildi.

Analizde uzmanların daha önce uyardığı Türkiye etkisinin artık kamuoyu verilerinde de görülebildiği savunuldu.