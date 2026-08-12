AHBAP’ta 44 milyonluk sır: “Gazze için 1 milyon dolar” denildi, kasadan altın yerine ilaç ve kitap çıktı

Altınları kuyumcudan teslim alma yetkisi yine Haluk Levent'e verildi. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Levent, derneğin 44 milyon TL'sinin çevrildiği 1 milyon doları altına dönüştürdü ve satın alınan fiziki altınları kuyumcudan teslim aldı.

Para trafiği bununla da sınırlı kalmadı. 16 Ocak 2026 tarihinde bu kez 2026/5 sayılı üçüncü yönetim kurulu kararı alındı. Karara göre, fiziki olarak teslim alınan 1 milyon dolar kullanılarak bir kuyumcudan fiziki altın satın alınmasına karar verildi.

KASA AÇILDI: ALTIN YOK, TYLOLHOT, VİTAMİN VE KİTAP VAR!

Soruşturmanın en çarpıcı gelişmesi 6 Ağustos 2026 tarihinde yaşandı.

Derneğe ait kiralık kasa; bir polis memuru, bir kuyumcu bilirkişi ve derneğin mal varlığı yönetim kayyum heyetinde görevli iki avukatın huzurunda açıldı. Kasanın açılış anı ayrıca video kaydına alındı.

Dosyadaki tespitlere göre, 44 milyon TL ile başlayıp 1 milyon dolara, oradan da fiziki altına dönüştürüldüğü belirtilen varlıklara kasada rastlanmadı. Kasadan çıkanlar ise soruşturma dosyasına göre şunlardı: Bir kutu Tylolhot, bir kutu vitamin hapı, iki kutu ilaç ve bir adet kitap.

Soruşturma kapsamında, derneğe ait 44 milyon TL'nin, bu parayla temin edilen 1 milyon doların ve 1 milyon dolar karşılığında satın alındığı belirtilen fiziki altınların akıbetinin belirlenmesine yönelik incelemeler sürdürülüyor.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu para ve altınların kim veya kimlerin tasarrufuna geçtiğinin ve işlemlerin hukuki niteliğinin tespit edilmesi için detaylı inceleme yürütülüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN