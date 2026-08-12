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Spider-Man filminde Hollywood’u sallayan Türk detayı! Barış Manço ilhama dönüştü: Tame Impala ile dünya listeleri yıkıldı

Tame Impala'nın Kevin Parker imzalı "Loser" şarkısı, "Spider-Man: Brand New Day" filminde kullanılmasının ardından dünya çapında büyük bir çıkış yakaladı. Açılış hafta sonunun ardından dinlenmeleri yüzde 754 artan şarkının hikayesinde ise Türkiye'den önemli bir isim var: Barış Manço. Parker, "Loser"ı hazırlarken Barış Manço ve 70'lerin Türk müziğinden ilham aldığını daha önce açıklamıştı.

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Tame Impala’nın ’Loser’ Parçası Dünya Listelerinde

Avustralyalı müzisyen Kevin Parker'ın projesi Tame Impala, son dönemin en dikkat çekici yükselişlerinden birine imza attı. 2025'te yayımlanan "Deadbeat" albümünde yer alan "Loser", gişede büyük başarı yakalayan "Spider-Man: Brand New Day" filminde kullanılmasının ardından yeniden dünya listelerine taşındı.

Video Oynatma İkonu Tame Impala'nın "Loser" şarkısı dünya listelerini sallıyor
’Loser’ Dinlenmelerinde Rekor Artış

DİNLENMELERİNDE YÜZDE 754'LÜK ARTIŞ

Filmin açılış hafta sonunun ardından "Loser"ın dünya çapındaki dinlenmelerinde yüzde 754'lük artış yaşandı. Şarkı Spotify ve Apple Music'in global listelerinde de tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Türkiye'de de büyük ilgi gören parçanın arkasındaki Barış Manço etkisi ise yeniden gündeme geldi.

Kevin Parker’ın ’Deadbeat’ Albümüne İlham Kaynakları

Uzun süredir beklenen beşinci stüdyo albümü "Deadbeat"i Columbia Records / Sony Music etiketiyle yayımlayan Kevin Parker, Belçika'nın ünlü radyo istasyonu Studio Brussel'a verdiği röportajda albümün ilham kaynaklarını anlatmıştı.

Barış Manço, ’Loser’ Şarkısına İlham Oldu

LOSER'IN İLHAM KAYNAKLARINDAN BİRİ BARIŞ MANÇO

Parker, bir dönem neredeyse sadece 70'lerin Türk müziğini dinlediğini açıklarken özellikle Barış Manço'ya olan hayranlığını dile getirmişti. Barış Manço'yu "Türk Todd Rundgren" olarak tanımlayan Parker, efsane sanatçının disko ve psikedelik rock başta olmak üzere farklı müzik türlerini denemesinden etkilendiğini söylemişti.

Video Oynatma İkonu Barış Manço'dan ilham alan Tame Impala şarkısı Spider-Man ile zirvede

’Loser’ Şarkısında Türk Müziği Etkisi

Kevin Parker, "Loser"ın ortaya çıkışındaki Türk müziği etkisini, "Onun müziği ve o dönemdeki diğer bazı Türk sanatçılar, albümümdeki 'Loser' şarkısına ilham verdi" sözleriyle açıklamıştı.

’Loser’ ve Barış Manço’nun ’Cacık’ Şarkısı Arasındaki Benzerlik

CACIK ŞARKISI İLE DİKKAT ÇEKEN BENZERLİK

Parker'ın açıklamalarının ardından "Loser"da hangi Barış Manço eserinin izlerinin bulunduğu da merak konusu olmuştu. "Loser" ile Barış Manço'nun Kurtalan Ekspres döneminde hazırladığı, 1981 tarihli "Sözüm Meclisten Dışarı" albümünde bulunan "Cacık" şarkısı arasındaki benzerlik dikkat çekti.

Tame Impala Konserinde Barış Manço Sürprizi

Kevin Parker'ın Barış Manço hayranlığı konserlerinden birinde de karşısına çıktı. Tame Impala'nın Frankfurt konserinde dünyaca ünlü müzisyene Barış Manço plağı hediye edildi. Plağı görünce sevincini gizlemeyen Parker, "Barış Manço. İşte bu!" sözlerinin ardından Türk müziğinin efsane ismini anarak, "Barış Manço, huzur içinde yatsın" dedi.

’Loser’, Spider-Man Sayesinde İkinci Çıkışını Yaptı

SPİDER-MAN İLE İKİNCİ BÜYÜK ÇIKIŞ

"Loser"ın ikinci büyük çıkışı ise "Spider-Man: Brand New Day" sayesinde geldi. Tom Holland'ın Peter Parker olarak dördüncü kez başrolde yer aldığı filmde Zendaya'nın yanı sıra Jon Bernthal, Florence Pugh, Mark Ruffalo ve Sadie Sink gibi isimler de kamera karşısına geçti.

Yeni Spider-Man Filminde Peter Parker’ın Hatırlanma Mücadelesi

Önceki film "Spider-Man: No Way Home"un sonunda Doctor Strange'in büyüsü nedeniyle herkes Peter Parker'ın kim olduğunu unutmuştu. Yeni filmde bu hikâyenin izlerinin sürdüğü sahnelerden birinde Peter, kendisini artık hatırlamayan arkadaşı Ned Leeds'i uzaktan takip ediyor.

Tame Impala’nın ’Loser’ı Dünya Çapında Gündemde

DÜNYA ÇAPINDA GÜNDEM OLDU

Peter Parker'ın metroyla Ned'in peşinden gittiği bu bölümde Tame Impala'nın "Loser" şarkısının kullanılması, parçayı bir kez daha dünya çapında gündeme taşıdı. Filmin vizyona girmesinin ardından şarkıya olan ilgi kısa sürede dijital platformlara yansıdı. "Loser"ın dünya çapındaki dinlenmelerinin açılış hafta sonu sonrasında yüzde 754 arttığı belirtildi.

’Loser’, Spotify ve Apple Music Listelerinde Zirvede

Parça Spotify ve Apple Music'in global listelerinde yeni zirveler görürken, filmin etkisi Türkiye'deki dinlenmelere de yansıdı. "Loser", Spotify Türkiye günlük en çok dinlenen şarkılar listesinde 34. sıraya kadar yükseldi. Şarkı aynı zamanda milyonlarca günlük dinlenmeye ulaşarak Spotify Global'in üst sıralarında kendine yer buldu.

Tame Impala Türkiye’de 1 Milyon Dinleyiciye Ulaştı

TÜRKİYE'DE 1 MİLYONU AŞAN DİNLEYİCİ

Türkiye'deki yükseliş yalnızca "Loser" ile sınırlı kalmadı. Tame Impala'nın ülkedeki Spotify aylık dinleyici sayısı 1 milyonun üzerine çıktı. Paylaşılan güncel verilere göre Tame Impala, Türkiye'de 1 milyon 113 binin üzerinde aylık dinleyiciye ulaşarak yabancı sanatçılar arasında zirveye yerleşti.

İstanbul, Tame Impala’nın En Çok Dinlendiği Şehirler Arasında

İstanbul ise Kevin Parker için özel bir konuma geldi. Tame Impala'nın yalnızca İstanbul'daki aylık dinleyici sayısı 659 binin üzerine çıkarken kent, sanatçının dünya genelinde en çok dinlendiği ilk 5 şehir arasına girdi. Tame Impala'ya yönelik ilginin İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Bursa, Antalya, Adana, Kayseri ve Konya gibi kentlere de yayıldığı görülüyor.

’Deadbeat’ Albümü Kevin Parker’ın Kariyerini Yükseltti

KARİYERİNDEKİ YENİ DÖNEM

"Loser"ın yer aldığı "Deadbeat" albümü de Kevin Parker'ın kariyerinde dikkat çekici bir dönemin kapısını açtı. Albümde bulunan "Loser"ın yanı sıra "End of Summer" ve "Dracula" da öne çıkan parçalar arasında yer aldı. Üç şarkının Billboard Hot 100 listesine girmesi, Parker'ın kariyerindeki güçlü çıkışlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kevin Parker, Türk Müziği ile Hollywood Arasında Köprü Kurdu

Barış Manço ve 70'lerin Türk müziğinden aldığı ilhamı kendi psikedelik dünyasıyla buluşturan Kevin Parker'ın "Loser"ı, yıllar sonra beklenmedik bir şekilde Türkiye ile Hollywood arasında müzikal bir köprü kurmuş oldu.

’Loser’, Barış Manço ve Spider-Man ile Buluşuyor

BİR YANDA BARIŞ MANÇO BİR YANDA SPİDER-MAN

Bir yanda Barış Manço'dan taşınan ilham, diğer yanda dünyanın en büyük sinema serilerinden Spider-Man... "Loser", filmin ardından yakaladığı büyük yükselişle hem Kevin Parker'ın Barış Manço hayranlığını yeniden gündeme taşıdı hem de yeni nesil dinleyicilerin dikkatini Türk müziğinin efsane ismine çevirdi.

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin