Spider-Man filminde Hollywood’u sallayan Türk detayı! Barış Manço ilhama dönüştü: Tame Impala ile dünya listeleri yıkıldı
Tame Impala'nın Kevin Parker imzalı "Loser" şarkısı, "Spider-Man: Brand New Day" filminde kullanılmasının ardından dünya çapında büyük bir çıkış yakaladı. Açılış hafta sonunun ardından dinlenmeleri yüzde 754 artan şarkının hikayesinde ise Türkiye'den önemli bir isim var: Barış Manço. Parker, "Loser"ı hazırlarken Barış Manço ve 70'lerin Türk müziğinden ilham aldığını daha önce açıklamıştı.
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