Spider-Man filminde Hollywood’u sallayan Türk detayı! Barış Manço ilhama dönüştü: Tame Impala ile dünya listeleri yıkıldı

İstanbul ise Kevin Parker için özel bir konuma geldi. Tame Impala'nın yalnızca İstanbul'daki aylık dinleyici sayısı 659 binin üzerine çıkarken kent, sanatçının dünya genelinde en çok dinlendiği ilk 5 şehir arasına girdi. Tame Impala'ya yönelik ilginin İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Bursa, Antalya, Adana, Kayseri ve Konya gibi kentlere de yayıldığı görülüyor.