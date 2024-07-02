Portekiz seri penaltı atışlarında Slovenya’yı 3-0 yendi

EURO 2024'e A Milli Takımımız ile aynı grupta başlayan Portekiz, son 16 turunda Slovenya ile karşılaştı. 13. dakikada Bernardo Silva'nın ortasına Ronaldo dokunamadı. Cristiano Ronaldo, 31 ve 34. dakikalarda kaleyi yokladı ama istediğini bulamadı. 45+3'te Palhinha'nın topun gelişine sert vuruşunda top direğe çarpıp dışarıya gitti. 47'De Bernardo Silva auta vurdu. 55'te Ronaldo sert vurdu, Oblak güçlükle kurtardı.

OBLAK İZİN VERMEDİ

62'de Sesko, Pepe'yi geçip vurdu ama top auta gitti. 89. dakikada Jota'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Ronaldo, Oblak ile karşı karşıya kaldı. Açıyı iyi kapatan Oblak, Ronaldo'ya izin vermedi. Normal süre 0-0 bitince maç uzatmalara taşındı. 103'te Drkusic, ceza sahasında Jota'yı düşürünce hakem penaltıyı verdi. Topun başına gelen Ronaldo, Oblak'ı geçemedi. İlk uzatma arasında Ronaldo gözyaşlarını tutamadı. Seri penaltı atışlarında Costa 3 penaltı kurtardı. Portekiz'de Ronaldo, Fernandes ve Bernardo Silva golleri attı: 3-0. Portekiz ile Fransa eşleşti.