Hermoso atağı: Beşiktaş’ta stopere takviye için geri sayım başladı

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-Beyazlılar, Gabriel Paulista'nın ardından takıma bir stoper daha kazandırmak için kolları sıvadı ve bu doğrultuda temaslarını hızlandırdı.

3 YILLIK TEKLİF YAPILDI

Kara Kartal'ın daha önce de gündemine gelen ve Atletico Madrid'den ayrılan İspanyol stoper Mario Hermoso için yeniden devreye girdiği ve 29 yaşındaki oyuncuya teklif yaptığı öğrenildi.

Tecrübeli savunmacıya 3 yıllık kontrat öneren yönetimin oyuncudan gelecek yanıtı beklediği belirlendi. İspanyol ve Suudi ekiplerinin de talip olduğu deneyimli savunmacının nihai kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor. Beşiktaş'ın yeni transferi Paulista'nın da geçen sezon birlikte oynadığı takım arkadaşı Hermoso için devreye girebileceği gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezon Madrid ekibiyle 45 maça çıkan deneyimli savunmacı, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asiste imza attı. Hermoso'ya en güncel verilere göre 25 milyon Euro değer biçiliyor.