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Fenerbahçe Faslı golcü En-Nesyri için Sevilla ile temas halinde

Kanarya’nın yıldız golcü için Sevilla’ya 12 milyon Euro teklif ettiği, İspanyol ekibinin ise 20 milyon Euro istediği öğrenildi. Yönetim rakamı düşürmeye çalışıyor.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 07:00
Fenerbahçe Faslı golcü En-Nesyri için Sevilla ile temas halinde

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Fenerbahçe'nin, teknik direktör Jose Mourinho'nun alınması yönünde rapor verdiği Sevilla'nın Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri için İspanyol külübüyle temaslarını sıklaştırdığı öğrenildi. Endülüs ekibine 1 yıl daha kontratı bulunan futbolcu için 12 milyon Euro'luk teklif yapan Sarı-Lacivertli yönetimin Sevilla'nın 20 milyon Euro'luk isteğini düşürmeye çalıştığı ve iki taraf arasında pazarlıkların devam ettiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin Mourinho'nun istediği yıldız oyuncunun transferinde ısrarcı olduğu da gelen haberler arasında. Sevilla ile geride bıraktığımız sezon 41 maçta 20 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan 27 yaşındaki yıldız, İspanyol ekibiyle 2 kez de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Milli takım formasıyla da 73 maça çıkan 1.92'lik golcü ülkesi adına 20 gol kaydetti. Tecrübeli forvetin 20 milyon Euro'luk bir piyasa değeri bulunuyor.

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