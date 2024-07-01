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Birmancevic sürprizi

Fenerbahçe’nin Sparta Prag forması giyen 26 yaşındaki sol kanat Veljko Birmancevic ile ilgilendiği iddia edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 07:00
Birmancevic sürprizi

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Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sırp basınından Mozzart Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin, Sparta Prag forması giyen Veljko Birmancevic'e ilgisi bulunuyor. Haberde Sparta Prag'ın Veljko Birmancevic'in transferinden 7 milyon Euro bonservis geliri hedeflediği belirtildi. 26 yaşındaki sol kanat Sparta Prag formasıyla geçen sezon 50 maça çıktı. Bu süreçte 22 gol ve 12 asist kaydeden yıldız futbolcunun kontratı 2026'da sona erecek.

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