Birmancevic sürprizi

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sırp basınından Mozzart Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin, Sparta Prag forması giyen Veljko Birmancevic'e ilgisi bulunuyor. Haberde Sparta Prag'ın Veljko Birmancevic'in transferinden 7 milyon Euro bonservis geliri hedeflediği belirtildi. 26 yaşındaki sol kanat Sparta Prag formasıyla geçen sezon 50 maça çıktı. Bu süreçte 22 gol ve 12 asist kaydeden yıldız futbolcunun kontratı 2026'da sona erecek.

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