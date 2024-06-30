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Zor hedef de Cuyper

Fransız basını Beşitaş’ın sol bek için gündemine aldığı Maxim de Cuyper için Clup Brugge’un 20 milyon Euro istediğini yazdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Haziran 2024 Güncelleme 30 Haziran 2024, 06:59
Zor hedef de Cuyper

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Kongolu sol bek Arthur Masuaku'nun ayrılık ihtimaline karşı bu bölge için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Belçika ekibi Club Brugge'da forma giyen Belçikalı futbolcu Maxim de Cuyper'i gündemine almıştı. Kartal'ın ilgilendiği yıldız futbolcu için Fransız basınından flaş bir iddia geldi. Fransız gazeteci Sacha Tavolieri, Belcika ekibinin 23 yaşındaki yıldız için 20 milyon Euro istediğini öne sürdü. Beşiktaş'ın, Avrupa'dan da talipleri bulunan genç yıldızı için girişimde bulunup bulunmayacağı merak konusu. 2026'ya kadar kontratı bulunan Cuyper, geçen sezon 55 maçta 5 gol, 15 asiste imza attı.

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