Guela Doue an meselesi

Sacha Boey'un Bayern Münih'e 35 milyon Euro gibi bir bedelle satışının ardından sağ bek mevkisinde istenilen verimi alamayan Galatasaray, rotasını Fransa'ya çevirmişti. Cimbom, Rennes'den Guela Doue'nin transferinde mutlu sona yaklaştı.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Teknik ekibin acilen takviye yapılmasını istediği pozisyon için Guela Doue'yi düşünen Sarı-Kırmızılılar'ın Ligue 1 kulübüyle yaptığı görüşmelerin pozitif bir havada geçtiği öğrenildi. 21 yaşındaki Fildişili sağ bek için Rennes'in 10 milyon Euro bonservis talebinde bulunduğu, Cimbom'un ise rakamı aşağıya çekmek istediği belirlendi. Futbolcunun, Rennes ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek.

RENNES'DE YETİŞTİ

Profesyonel futbol kariyerinde şu ana kadar sadece Rennes'de oynayan ve altyapıdan yetişip, parlayan Doue, 57 kez sahaya çıktı. Henüz gol atmayı başaramayan futbolcu, takımına 4 asistlik katkı vermeyi bildi. Sağ bek dışında ihtiyaca göre stoperde de oynayabilen Doue'nin de Galatasaray'a sıcak baktığı öğrenildi. Cimbom'da teknik heyetin de onay verdiği oyuncu için artık geri sayıma geçilmiş durumda. Oyuncunun aynı zamanda Fransa vatandaşlığı da bulunuyor. 2023 yılında sadecec 1 milyon Euro değeri olan futbolcu yakın bir zamanda piyasa değerini yükselterek dikkat çekmişti.

FİLDİŞİ'NİN GELECEĞİ

Doue, Fildişi Milli Takımı'nda da gelecek vadeden isimlerden biri olarak gösteriliyor. Doue, milli forma ile 2 maçta 1 gole imza attı.