SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Guela Doue an meselesi

Galatasaray aradığı sağ beki, Sacha Boey'un eski takımı Rennes'de buldu. Cimbom'un, 21 yaşındaki Fildişili oyuncusu Guela Doue'nin transferini bitirmeye çok yakın olduğu ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Haziran 2024 Güncelleme 30 Haziran 2024, 06:59
Guela Doue an meselesi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sacha Boey'un Bayern Münih'e 35 milyon Euro gibi bir bedelle satışının ardından sağ bek mevkisinde istenilen verimi alamayan Galatasaray, rotasını Fransa'ya çevirmişti. Cimbom, Rennes'den Guela Doue'nin transferinde mutlu sona yaklaştı.

GÖRÜŞMELER OLUMLU
Teknik ekibin acilen takviye yapılmasını istediği pozisyon için Guela Doue'yi düşünen Sarı-Kırmızılılar'ın Ligue 1 kulübüyle yaptığı görüşmelerin pozitif bir havada geçtiği öğrenildi. 21 yaşındaki Fildişili sağ bek için Rennes'in 10 milyon Euro bonservis talebinde bulunduğu, Cimbom'un ise rakamı aşağıya çekmek istediği belirlendi. Futbolcunun, Rennes ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek.

RENNES'DE YETİŞTİ
Profesyonel futbol kariyerinde şu ana kadar sadece Rennes'de oynayan ve altyapıdan yetişip, parlayan Doue, 57 kez sahaya çıktı. Henüz gol atmayı başaramayan futbolcu, takımına 4 asistlik katkı vermeyi bildi. Sağ bek dışında ihtiyaca göre stoperde de oynayabilen Doue'nin de Galatasaray'a sıcak baktığı öğrenildi. Cimbom'da teknik heyetin de onay verdiği oyuncu için artık geri sayıma geçilmiş durumda. Oyuncunun aynı zamanda Fransa vatandaşlığı da bulunuyor. 2023 yılında sadecec 1 milyon Euro değeri olan futbolcu yakın bir zamanda piyasa değerini yükselterek dikkat çekmişti.

FİLDİŞİ'NİN GELECEĞİ
Doue, Fildişi Milli Takımı'nda da gelecek vadeden isimlerden biri olarak gösteriliyor. Doue, milli forma ile 2 maçta 1 gole imza attı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ankara ve Şam’ın normalleşme adımları PKK’yı sıkıştırdı! İlk hedefleri SDG olacak endişesi... Diyaloğun meyvesi ’Ebu Zendin’
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi taslağını iş dünyasına anlatacak! Yurt dışı çıkış harcı için 2 formül masada
TT Sanal Santral
EMEKLİYE EK ÖDEME ZAMMI | 3 Temmuz sonrası maaşlar nasıl değişecek? Ek ödeme zammı nasıl hesaplanacak?
Peş peşe orman yangınları: İzmir, Aydın, Çanakkale... | O bölgedeki vatandaşlar tahliye edildi
AK Parti’nin Kızılcahamam’daki Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın programı belli oldu
Kiralardaki %25 zam sınırı kalkıyor! Artık enflasyona bakılacak! Ev sahibi zam yapabilir mi?
Sinan Oğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu itirafı: Ne teklif etti? Kazanırsak yönetemeyeceğiz dedi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NUN Okullarında torununun mezuniyet törenine katıldı
Bu maçta her şey VAR! Almanya Danimarka’yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi! İşte atılan goller
Kedi kesildi... Kur’an-ı Kerim’e hakaret edildi! Alçak paylaşımları yapan Karargah409 hakkında soruşturma başlatıldı
31 yılı tarihe gömdüler! İsviçre son şampiyon İtalya’yı 2-0’la sahadan silip EURO 2024’te çeyrek finale yükseldi... İşte atılan goller
Joe Biden’ın Donald Trump’a karşı performansı Time’a kapak oldu: Demokratlar panikte her şey karanlık
Yunanistan’ın eski başbakanı sosyalist Aleksis Çipras’tan burjuva Koç Üniversitesi’nde Türkçe slogan: ’’Boyun Eğme!’’
ABD basını itiraf etti: Türk İHA’ları zirvede! Türkiye Çin’i geride bıraktı ABD’nin elini kolunu bağladı
SON DAKİKA