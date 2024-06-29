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Roma ile En-Nesyri yarışı

Fenerbahçe yönetimi forvet transferi listesinde üst sıralarda bulunan Faslı yıldız için Sevilla ile pazarlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor. El Nesyri’yi Mourinho’nun eski takımı Roma’nın da istediği belirtiliyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Haziran 2024 Güncelleme 29 Haziran 2024, 07:03
Roma ile En-Nesyri yarışı

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Forvet bölgesine iki takviye birden yapmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Listesinde çok sayıda önemli isim olan Sarı-Lacivertliler, Jose Mourinho'nun sistemine uygun bir ismi takıma kazandırmak için yoğun çaba harcıyor.

Hedefteki isimlerden biri olan Youssef En-Nesyri konusunda Sevilla ile pazarlıklar sürüyor. Yönetimin hem Faslı forvet hem de İspanyol kulübü ile görüşmeleri hızlandırdığı belirtiliyor. Çizme basınına göre ise En- Nesyri'ye Mourinho'nun eski takımı Roma da talip. İtalyan kulübünün Sevilla ile temasa geçerek resmi teklif yaptığı öne sürülüyor.

Geçtiğimiz sezon 41 resmi maçta 20 gol atan 27 yaşındaki forvetin sözleşmesinin son yılına girmesinden dolayı konuşulanların daha altında bir rakama Sevilla'dan ayrılabileceği vurgulanıyor.

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