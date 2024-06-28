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SSK ve Bağ-Kur'luya 2 farklı zam

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı 3 Temmuz’da belli olacak. Kök aylıktaki artış için 2 farklı tahmin bulunurken, yeni maaşlarla birlikte ek ödeme tutarları da değişecek...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Haziran 2024 Güncelleme 28 Haziran 2024, 06:51
SSK ve Bağ-Kur’luya 2 farklı zam

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Emeklilerin Temmuz zammı için artık nefesler tutuldu. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileri, emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak artışı ortaya koyacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak-Mayıs enflasyonunu yüzde 22.72 olarak açıklamıştı. 3 Temmuz'da Haziran enflasyonunun belli olmasıyla hangi emeklinin ne kadar zam alacağı görülecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranı yansıtılacak. Zam oranına ilişkin ise 2 farklı tahmin bulunuyor.

YÜZDE 25'İ AŞACAK
Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayı enflasyonu yüzde 2.52 olarak tahmin edildi. Ekonomistlerle yapılan anketteki bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon oranı yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 25.81 olacak. Bir diğer tahmin ise Finansal Kurumlar Birliği'nden (FKB) geldi. FKB Ekonomik Görünüm Anketi'nde Haziran ayı enflasyonu yüzde 3.17 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre de bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 26.61 bekleniyor.

EK ÖDEME DE ARTACAK
Zam oranları emeklilerin hesabına yatan paraya değil kök aylıklarına yansıtılacak. Yeni kök aylık üzerinden de ek ödeme hesaplanacak. Her ay maaşın yüzde 4-5'i oranında verilen ek ödemenin tutarı yeni aylık üzerinden hesaplanacağı için artacak. İki ödemenin toplamı emeklilerin hesabına yatırılacak. Ancak bu tutar taban aylık ödemesinin altındaysa bu aşamada Hazine desteği yani 5510 Ek 19 ödemesi devreye girecek, emekliye verilecek ödeme taban tutara tamamlanacak.

ÖRNEK HESAPLAMA
Örneğin; kök aylığı 9 bin 500 lira olan emekliye, 380 lira ek ödeme ve 120 lira 5510 Ek 19 ödemesiyle birlikte 10 bin lira yatırılacak. Eğer Temmuz zammı yüzde 26.61 çıkarsa emeklinin kök aylığı 12 bin 27 lira 95 kuruşa, ek ödemesi 481,12 liraya çıkacak. Emekliye 12 bin 509 lira ödenmeye başlanacak. Eğer taban aylıkta bir artış yapılır ve örneğin 13 bin liraya yükseltilirse, emeklinin eline 12 bin 509 lira değil, 13 bin lira geçecek.

NASIL UYGULANACAK?
- Kök aylıklara enflasyon artışı eklenecek.
- Yeni aylık üzerinden ek ödeme hesaplanacak.
- İki ödemenin toplamı hesaba yatırılacak.
- Ancak bu tutar taban aylığın altındaysa, yapılacak ödeme taban aylığa tamamlanacak.

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