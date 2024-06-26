İspanya'dan As gazetesine konuşan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Arda Güler'i değerlendirdi. Kahveci, "O basit, alçakgönüllü bir çocuk, kendisine söyleneni kabul ediyor ve sahada süper klas bir oyuncu. Gelecekte Madrid'in lideri olabilir çünkü karakteri güçlü ve asla korkmuyor. Kişiliği harika. Daha fazla dakikası olduğunda daha iyi olacak" yorumunda bulundu.

Nihat Kahveci, 'Vinicius, Rodrygo, Bellingham, Brahim Diaz... Bu oyuncular arasında Arda Güler'i nasıl bir yerde görüyorsunuz?' şeklindeki soruya ise, "Bana dünya yıldızı oyunculardan bahsediyorsunuz ama Arda da dünya yıldızı olabilir. Sahip olduğu kısa sürede muazzam yeteneğinin küçük bir kısmını gösterdi. Bu sadece buzdağının görünen kısmı" cevabını verdi.