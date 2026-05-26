"Dünya beşten büyüktür" vizyonunun zaferi: Türkiye’nin Afrika’daki ticaret hacmi 40 milyar doları yakaladı

Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçilik sayısı 2002'de 12 iken 2024'te 44'e yükseldi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, Sabah ve AA'dan alınmıştır.)

❱ Türkiye'nin 2002 yılında 12 olan Afrika'daki büyükelçilik sayısı, 2024 yılında 44'e yükseldi.❱ 2008'de 10 olan Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı 2024 yılında 38'e yükseldi. Son olarak, Mozambik ve Botsvana Türkiye'de büyükelçilik açma kararı aldı.❱ Türkiye'nin 2002 yılında Afrika'yla ticaret hacmi 4,3 milyar dolar düzeyinde iken 2025 yılı sonu itibarıyla ticaret hacmi yaklaşık 40 milyar dolara yükseldi.❱ Türkiye'nin Afrika'daki yatırımları 2003'te 67 milyon dolar iken 2024'te 10 milyar dolara ulaştı.❱ Türk yükleniciler, 2025 yılı sonu itibarıyla Afrika'da toplam 97 milyar dolarlım 2 bin 31 proje üstlendi.❱ Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ikili düzeydeki ilişkilerinin yanı sıra Afrika Birliği'yle ilişkileri de geçen yıllar içinde güçlendi ve kurumsallaştı. 2005 yılında birliğe gözlemci üye olan Türkiye, 2008 yılında stratejik ortak olarak ilan edildi.Sabah'tan Betül Usta'nın haberine göre; Dışişleri Bakanlığı'nın dün Afrika Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: