"Dünya beşten büyüktür" vizyonunun zaferi: Türkiye’nin Afrika’daki ticaret hacmi 40 milyar doları yakaladı
Türkiye bu yıl da Afrika Günü'nü unutmadı. 25 Mayıs, kara kıtanın sömürgeciliğe karşı verdiği mücadeleyi simgeliyor. Ankara'nın yıllardır gönül bağıyla kurduğu Afrika ağı artık dünya siyasetine yön veriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla 2002'de başlatılan Afrika açılımı sayesinde, kıtadaki Türk büyükelçilik sayısı 12'den 44'e çıkarken; ikili ticaret hacmi 40 milyar dolara, doğrudan yatırımlar ise 10 milyar dolara yükselerek Ankara'nın bölgedeki diplomatik ve ekonomik gücünü dünya siyasetine yön veren stratejik bir ortaklığa dönüştürdü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla başlayan "Afrika açılımı" sonrası kara kıta ile Türkiye arasındaki bağlar daha da güçlendi. Dışişleri Bakanlığı, Afrika günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olan Türkiye, eşit ortaklık, karşılıklı güven ve saygı ile kazankazan ilkesi temelinde Afrika kıtasının kalkınma, adalet ve barış yolculuğunda Afrika halklarının daima yanında olmayı sürdürecek" denildi.
10 MİLYAR $ YATIRIM
❱ Türkiye'nin 2002 yılında 12 olan Afrika'daki büyükelçilik sayısı, 2024 yılında 44'e yükseldi.
❱ 2008'de 10 olan Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı 2024 yılında 38'e yükseldi. Son olarak, Mozambik ve Botsvana Türkiye'de büyükelçilik açma kararı aldı.
❱ Türkiye'nin 2002 yılında Afrika'yla ticaret hacmi 4,3 milyar dolar düzeyinde iken 2025 yılı sonu itibarıyla ticaret hacmi yaklaşık 40 milyar dolara yükseldi.
❱ Türkiye'nin Afrika'daki yatırımları 2003'te 67 milyon dolar iken 2024'te 10 milyar dolara ulaştı.
❱ Türk yükleniciler, 2025 yılı sonu itibarıyla Afrika'da toplam 97 milyar dolarlım 2 bin 31 proje üstlendi.
❱ Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ikili düzeydeki ilişkilerinin yanı sıra Afrika Birliği'yle ilişkileri de geçen yıllar içinde güçlendi ve kurumsallaştı. 2005 yılında birliğe gözlemci üye olan Türkiye, 2008 yılında stratejik ortak olarak ilan edildi.
KAZAN-KAZAN İLKESİ DEVREDE
Sabah'tan Betül Usta'nın haberine göre; Dışişleri Bakanlığı'nın dün Afrika Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Afrika Birliği'nin 63. kuruluş yıldönümüne tekabül eden ve Afrika kıtasının barış, özgürlük, birlik ve dayanışma ruhunu simgeleyen 25 Mayıs Afrika Günü'nü içtenlikle kutluyoruz. Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olan Türkiye, eşit ortaklık, karşılıklı güven ve saygı ile kazan-kazan ilkesi temelinde Afrika kıtasının kalkınma, adalet ve barış yolculuğunda Afrika halklarının daima yanında olmayı sürdürecektir."
SAVAŞLARI ANKARA BİTİRİYOR
Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında kabul gören Afrika etkisinin arkasında büyük bir diplomatik başarı yatıyor:
❱Başkan Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" duruşu Afrika'da geniş kabul gördü.
❱ Milli savunma sanayii ürünleri zor durumdaki ülkelere umut oluyor.
❱ Ankara'nın arabuluculuğu ile bölgedeki savaşlar ve krizler çözülüyor.
❱ Dünyayı ağ gibi saran Türk elçilikleri çok iyi çalışıyor.
❱ Türk Hava Yolları'nın kanatları dünyaya yayıldı.
❱ Ülkemizde okuyan gençler Türkiye sevdalısı olarak geri dönüyor.
❱ Kurulan bağlar siyasi değil gönülden oluyor.
YILLARIN BİRİKİMİ
Türkiye'nin 2002'de başlayan Afrika'ya Açılım Politikası zamanla Ortaklık Politikası'na evrildi. Türkiye bugüne kadar Afrika'dan 50 ülkeyle Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması; 32 ülkeyle Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması; 35 ülkeyle Askeri Çerçeve Anlaşması; 21 ülkeyle Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması; 29 ülkeyle Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması imzaladı.
TÜRK KURUMLARI UMUT OLUYOR
❱ 2000'li yılların başında Afrika kıtasında TİKA temsilciliği bulunmazken bugün TİKA'nın kıtada 22 temsilciliği faaliyet gösteriyor.
❱ Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, 12 Afrika ülkesinde çalışmalar yürütüyor.
❱ Türkiye Maarif Vakfı, 27 Afrika ülkesinde 200 kurumuyla 25 bin civarında öğrenciye eğitim veriyor.
❱ 2025 yılı sonu itibarıyla 65 bin civarı Afrikalı öğrenci Türkiye'de yüksek öğrenimine devam ediyor.
Dilek Demir