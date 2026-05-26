Büyük göç başladı: Tatilciler Bodrum'a akın etti, İstanbul yolları bomboş kaldı
Bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar Bodrum'a akın etti. Bir günde 20 bin araç giriş yaptı. Kilometrelik araç kuyruğu oluştu. İstanbul'da ise yollar bomboş kaldı.
- Kurban Bayramı tatili nedeniyle Muğla'daki turizm merkezlerinde yoğunluk yaşandı.
- Aydın-Muğla kara yolunda 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
- Bodrum'a bir günde 20 bin araç giriş yaptı, trafik yoğunluğu arttı.
- İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 8'e düşerek rahatlama sağladı.
- Köprü geçişleri ve seyahat süreleri İstanbul'da normalden daha hızlı gerçekleşti.
Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, özellikle Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'yı tercih etti.
Aydın-Muğla kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Menteşe merkezi girişinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar ise özellikle Gümbet, Bitez ve Ortakent kavşakları başta olmak üzere ana yollarda yoğunluk vardı. Bir günde Bodrum'a 20 bin aracın giriş yaptı. Trafik vatandaşı çileden çıkardı. Trafik polisi ekipleri, yoğunluk üzerine kontrol noktalarındaki önlemlerini artırdı.
YOĞUNLUK % 8'E DÜŞTÜ!
Megakentte tatili fırsat bilen vatandaşlar şehir dışına çıktı. İstanbul'da normal günlerde yüzde 80'lere ulaşan trafik yoğunluğu, bayram göçünün etkisiyle saat 07.20 itibarıyla yüzde 8'de kaldı.
Mesai günlerinde onlarca dakika süren mesafelerde seyahat süreleri 1-2 dakikaya kadar indi. Köprü geçişleri de an itibarıyla sakindi. Bazı merkezler arası tahmini seyahat süreleri şöyle oldu: Beylikdüzü- Avcılar (7.9 km) 6 dakika, Avcılar-Sefaköy (9.30 km) 7 dakika, Şirinevler-Topkapı (4.10 km) 3 dakika, Topkapı-Çağlayan (6.6 km) 2 dakika, Çağlayan-Zincirlikuyu (2.7 km) 1 dakika, Altunizade- Söğütlüçeşme (4.9 km) 5 dakika.
|İl
|Bayram Namazı Saati
|Adana
|05:55
|Adıyaman
|05:42
|Afyon
|06:11
|Ağrı
|05:18
|Aksaray
|05:57
|Amasya
|05:45
|Ankara
|05:59
|Antalya
|06:14
|Ardahan
|05:17
|Artvin
|05:20
|Aydın
|06:23
|Balıkesir
|06:19
|Bartın
|05:57
|Batman
|05:30
|Bayburt
|05:28
|Bilecik
|06:10
|Bingöl
|05:31
|Bitlis
|05:25
|Bolu
|06:02
|Burdur
|06:14
|Bursa
|06:13
|Çanakkale
|06:24
|Çankırı
|05:54
|Çorum
|05:49
|Denizli
|06:19
|Diyarbakır
|05:34
|Düzce
|06:03
|Edirne
|06:20
|Elazığ
|05:36
|Erzincan
|05:33
|Erzurum
|05:25
|Eskişehir
|06:08
|Gaziantep
|05:47
|Giresun
|05:34
|Gümüşhane
|05:31
|Hakkari
|05:20
|Hatay
|05:54
|Iğdır
|05:14
|Isparta
|06:13
|İstanbul
|06:12
|İzmir
|06:25
|K.maraş
|05:48
|Karabük
|05:57
|Karaman
|06:03
|Kars
|05:16
|Kastamonu
|05:52
|Kayseri
|05:51
|Kilis
|05:49
|Kırıkkale
|05:56
|Kırklareli
|06:17
|Kırşehir
|05:55
|Kocaeli
|06:08
|Konya
|06:05
|Kütahya
|06:11
|Malatya
|05:40
|Manisa
|06:23
|Mardin
|05:33
|Mersin
|05:59
|Muğla
|06:23
|Muş
|05:27
|Nevşehir
|05:54
|Niğde
|05:56
|Ordu
|05:36
|Osmaniye
|05:51
|Rize
|05:26
|Sakarya
|06:06
|Samsun
|05:42
|Siirt
|05:27
|Sinop
|05:45
|Sivas
|05:42
|Şanlıurfa
|05:41
|Şırnak
|05:26
|Tekirdağ
|06:18
|Tokat
|05:43
|Trabzon
|05:29
|Tunceli
|05:34
|Uşak
|06:15
|Van
|05:20
|Yalova
|06:11
|Yozgat
|05:51
|Zonguldak
|05:59
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel