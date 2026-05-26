Kemal Kılıçdaroğlu "temizlik" harekatının sinyalini verdi: Bu çatı altında yerleri yok arınacağız
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, parti içine yönelik geniş çaplı bir "arınma" harekatının sinyalini verdi. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere eski yönetime yakın isimlerin tasfiye edileceği iddiaları kulisleri sallarken konuşan Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'deki tahribata tepki göstererek, "Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur... İktidar yürüyüşümüz başlamıştır. Arınacağız ve kazanacağız." sözleriyle Özel ve ekibine kapıyı gösterdi.
Hızlı Özet Göster
- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için 'mutlak butlan' kararı verdi.
- Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine dönecek.
- Kılıçdaroğlu, parti içinde eski yönetim ve ekiplere yönelik disiplin süreci başlatmayı planlıyor.
- Özgür Özel yönetimi mahkeme kararını 'yargı eliyle darbe' olarak nitelendirdi.
- Kılıçdaroğlu, Cumartesi günü partililere seslenerek 'Arınacağız ve kazanacağız' mesajı verdi.
Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu temizlik harekatı başlatacağının sinyalini verdi.
30 MAYIS'TA KOLTUĞA OTURACAK
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için verdiği "mutlak butlan" kararı, parti içinde tarihi bir süreci başlattı. Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel yönetiminin tahliye edildiği CHP Genel Merkezi'ne 30 Mayıs'ta resmen dönerek koltuğa oturacak.
"ARINMA" HAREKATI BAŞLATACAK
Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde "Arınma" harekatı ile eski yönetim ve ekiplere yönelik geniş çaplı bir inceleme ve disiplin süreci başlatacağı iddia ediliyor. Başta Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ekibi olmak üzere, adı usulsüzlük iddialarıyla anılan isimlerin parti üyeliklerinin askıya alınacağı ve ihraç istemiyle disipline sevk edileceği konuşuluyor.
Özel yönetimi mahkeme kararını "yargı eliyle darbe" olarak nitelendirirken, Kılıçdaroğlu cephesi bu adımı partinin ahlaki değerlerini koruma ve bir "hukuki restorasyon" süreci olarak değerlendiriyor.
CHP GENEL MERKEZİ KARIŞTI
Mahkeme kararıyla görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin 24 Mayıs Pazar günü CHP Genel Merkezi'ni devralma süreci büyük olaylara sahne oldu. Binayı tahliye etmek için harekete geçen emniyet güçleri, Özgür Özel destekçilerinin barikatlarıyla karşılaştı. Kapılara masa ve koltuk yığan partililerin emniyet güçlerine taş, sopa ve yangın tüpleri sıkması üzerine çevik kuvvet ekipleri biber gazıyla müdahale ederek binaya giriş sağladı. Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi binada incelemelerde bulundu..
"KAVGA EDENLERİN BU KUTSAL ÇATI ALTINDA YERİ YOKTUR"
Gelişmelerin ardından TGRT Haber'e açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de yaşanan tahribata tepki göstererek Cumartesi günü partililere sesleneceğini duyurdu.
Kılıçdaroğlu, "Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur... İktidar yürüyüşümüz başlamıştır, arınacağız ve kazanacağız. Arınacağız ve kazanacağız." ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"Dün partide yaşananlar Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez oluyor. CHP tarihinde ilk kez partinin milletvekilleri içeriye genel merkeze alınmadı. Bu tutum, bu davranış niyetin ne olduğunu gösteriyor. Partiye niye zarar veriyorsunuz? Her şeyi içerideki masaları, sandalyeleri bile kırmışlar, her şeye zarar vermişler. Bunlar CHP'ye yakışan şeyler değil."
Cumartesi günü genel merkezde olacağını, olacağını ve partililerle bayramlaşacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi bütün bu zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleri bu ülkenin vatansever insanlarından, vatansever evlatlarından oluşur. Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur. İktidar yürüyüşümüz başlamıştır. Arınacağız ve kazanacağız." dedi.