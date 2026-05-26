Kemal Kılıçdaroğlu "temizlik" harekatının sinyalini verdi: Bu çatı altında yerleri yok arınacağız

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu temizlik harekatı başlatacağının sinyalini verdi.

30 MAYIS'TA KOLTUĞA OTURACAK

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için verdiği "mutlak butlan" kararı, parti içinde tarihi bir süreci başlattı. Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel yönetiminin tahliye edildiği CHP Genel Merkezi'ne 30 Mayıs'ta resmen dönerek koltuğa oturacak.

"ARINMA" HAREKATI BAŞLATACAK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde "Arınma" harekatı ile eski yönetim ve ekiplere yönelik geniş çaplı bir inceleme ve disiplin süreci başlatacağı iddia ediliyor. Başta Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ekibi olmak üzere, adı usulsüzlük iddialarıyla anılan isimlerin parti üyeliklerinin askıya alınacağı ve ihraç istemiyle disipline sevk edileceği konuşuluyor.