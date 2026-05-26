Etkinlikler 81 ilde 1 ay sürecek! 15 Temmuz ihanetinin 10. yılında özel çalışma

Türk demokrasisini ve millet iradesini hedef alan FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişimi 10'uncu yılını dolduruyor. Başkan Erdoğan, darbecilere karşı verilen destansı mücadelenin yeni nesillere doğru şekilde aktarılmasını istedi. 10'uncu yıl anma programları bu konseptte hazırlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek anma programlarının bu yıl farklı bir konseptle hazırlanması talimatını verdi. Bu kapsamda, 15 Temmuz'un yıldönümünde adeta "milli hafıza seferberliği" yapılacak.

Bu süreçte hem AK Parti hem de hükümet kanadının ayrı ayrı çalışmalar yürütmesi planlanıyor. Bayram sonrası başlayacak çalışmalarla hain darbe girişimi için 81 ilde 1 aydan fazla sürecek çeşitli programlar gerçekleştirilecek.Dijital mecralar başta olmak üzere televizyon, açık hava ve uluslararası iletişim kanallarını kapsayan geniş çaplı bir iletişim kampanyası yürütülecek.Hazırlanacak programlarda, 15 Temmuz gecesi milletin ortaya koyduğu direnişin ve demokrasi mücadelesinin yeniden hatırlatılması, şehitler ve gazilere yönelik vefa çalışmalarının öne çıkarılması planlanıyor. Ayrıca darbe girişiminin ardından geçen 10 yılda Türkiye'nin güvenlik, savunma, demokrasi ve kalkınma alanlarında attığı adımların da kamuoyuna anlatılması hedefleniyor.