Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı: Yabancı isimlerden sonuç alınamazsa rota Nuri Şahin
Şu anda çok sayıda yabancı teknik adamla temas halinde olan ve yerlilere kapısını kapatan siyah-beyazlılarda sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İddialara göre yönetim yaptığı görüşmelerden istediği sonucu alamazsa Nuri Şahin'le masaya oturacak.
- Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.
- Roberto Mancini, Oliver Glasner ve Postecoglu gibi isimlerle görüşmeler yapıldı ancak henüz sonuç alınamadı.
- Kulübün ekonomik durumu ve sportif istikrarsızlık, teknik direktörlerin Beşiktaş'a gelme konusunda tereddüt yaşamasına neden oluyor.
- Futbol direktörü Önder Özen, yabancı hocalar üzerinden planlamalarını yaparken, Nuri Şahin ismi de gündeme gelebilir.
- Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Nuri Şahin'i bırakmak istemiyor ve yeni sözleşme görüşmeleri başlatabilir.
Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasından sonra 4 koldan teknik adam arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta süreç bir hayli yavaş ilerliyor. Şu ana kadar Roberto Mancini, Oliver Glasner ve Postecoglu gibi üst seviye isimlerle görüşen siyah-beyazlılar henüz sonuç almadı.
Hem kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum hem de son dönemdeki sportif istikrarsızlık nedeniyle masaya oturulan teknik adamların Beşiktaş'a gelme konusunda büyük çekinceler yaşadığı belirtiliyor. Futbol direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen şu anda tüm planlamasını yabancı hocalar üzerinden yapıyor. Ancak kulislerde flaş bir iddia da konuşuluyor. Yönetimin listedeki yabancı teknik adamlardan birisini ikna edememesi halinde rotanın sürpriz bir şekilde Nuri Şahin'e dönebileceği öne sürülüyor.
Başakşehir'in başında harika bir performans sergileyen ve takımını Avrupa'ya taşıyan genç hocanın teklif yapılması durumunda siyah-beyazlılara sıcak bakabileceği belirtiliyor. Ancak Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Nuri Şahin'i asla bırakmak istemediği hatta önümüzdeki günlerde yeni sözleşme konusunda görüşmelerin başlayabileceği de ifade ediliyor.
Dilek Demir