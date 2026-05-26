Almanya modeli Türkiye'de uygulanıyor: Fabrika sahasında eğitim verecek sanayi kolejleri kuruluyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin yüksek teknoloji ve kritik mühendislik alanlarındaki uzman personel ihtiyacını karşılamak amacıyla klasik meslek lisesi anlayışını değiştirecek "Sanayi Kolejleri" modelini hayata geçiriyor. Almanya'daki uygulamalı teknik eğitim sisteminin baz alınacağı proje kapsamında öğrenciler; organize sanayi bölgeleri ve teknoloji üslerinde, eğitimin doğrudan fabrika sahasında yapılacağı "üretimin içinde eğitim" yöntemiyle geleceğin üretimine hazırlanacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın gündemindeki "Sanayi Kolejleri" modeli, klasik meslek lisesi anlayışının ötesine geçmeye hazırlanıyor. Organize sanayi bölgeleriyle entegre kurulması planlanan yeni yapı savunma sanayi, yapay zekâ ve ileri üretim alanlarına doğrudan personel yetiştirmeyi hedefliyor. Edinilen bilgilere göre, Sanayi Kolejleri'nin mevcut meslek liselerinden en büyük farkı, eğitimin doğrudan üretim alanlarının içinde planlanması olacak. Proje, "okul-sanayi entegrasyonu" yerine "üretimin içinde eğitim modeli" olarak tanımlanıyor.
Sabah'tan Mehmet Fahri Özkan'ın haberine göre; yeni yapıda öğrencilerin, organize sanayi bölgelerinde, teknoloji üslerinde, üretim tesisleriyle iç içe kampüslerde uygulamalı eğitim alması hedefleniyor.
TEKNİK İNSAN KAYNAĞI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Bakan Kacır'ın son açıklamalarında "savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu yetkinlikler" vurgusunu öne çıkarması dikkat çekti. Bu nedenle yeni kolej modelinin, ASELSAN, TUSAŞ, Roketsan, BMC, savunma sanayi OSB'leri gibi yapılara teknik insan kaynağı yetiştirmeye dönük özel bir sistem içerebileceği konuşuluyor. Özellikle yapay zekâ destekli üretim, robotik sistemler, elektronik, çip teknolojileri ve ileri üretim alanlarının müfredatta ağırlıklı olması bekleniyor.
KLASİK EĞİTİMDEN AYRIŞIYOR
Yeni sistemin, yüksek teknoloji üretimi, kritik mühendislik altyapısı, dijital üretim, savunma teknolojileri için uzman teknik personel yetiştirmeye odaklanacağı belirtiliyor. Bu nedenle modelin klasik meslek lisesi sisteminden ayrışarak daha çok Almanya'daki uygulamalı teknik eğitim yapılarıyla benzerlik taşıdığı değerlendiriliyor.
MEGA SANAYİ BÖLGELERİYLE BİRLİKTE İLERLİYOR
Sanayi Kolejleri projesinin, bakanlığın açıkladığı "mega endüstriyel bölgeler" planıyla paralel ilerliyor. Yeni sanayi bölgeleri, teknoloji üsleri, savunma kümelenmeleri, nükleer teknoloji merkezleri ile birlikte kolejlerin aynı ekosistem içinde konumlandırılmasının hedefleniyor. Bu nedenle Sanayi Kolejleri'nin yalnızca eğitim yatırımı değil, Türkiye'nin uzun vadeli üretim ve teknoloji stratejisinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.
Dilek Demir