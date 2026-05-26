Almanya modeli Türkiye'de uygulanıyor: Fabrika sahasında eğitim verecek sanayi kolejleri kuruluyor

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, organize sanayi bölgeleriyle entegre olacak Sanayi Kolejleri modelini geliştirmeyi planlıyor.

Sanayi Kolejleri, savunma sanayi, yapay zekâ ve ileri üretim alanlarına doğrudan personel yetiştirmeyi hedefliyor.

Yeni model, eğitimi doğrudan üretim alanlarının içinde planlayarak mevcut meslek liselerinden ayrışıyor.

Sanayi Kolejleri, ASELSAN, TUSAŞ, Roketsan gibi savunma sanayi yapıları için teknik insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlıyor.

Proje, bakanlığın mega endüstriyel bölgeler planıyla paralel ilerleyerek Türkiye'nin uzun vadeli üretim ve teknoloji stratejisinin bir parçası olarak konumlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın gündemindeki "Sanayi Kolejleri" modeli, klasik meslek lisesi anlayışının ötesine geçmeye hazırlanıyor. Organize sanayi bölgeleriyle entegre kurulması planlanan yeni yapı savunma sanayi, yapay zekâ ve ileri üretim alanlarına doğrudan personel yetiştirmeyi hedefliyor. Edinilen bilgilere göre, Sanayi Kolejleri'nin mevcut meslek liselerinden en büyük farkı, eğitimin doğrudan üretim alanlarının içinde planlanması olacak. Proje, "okul-sanayi entegrasyonu" yerine "üretimin içinde eğitim modeli" olarak tanımlanıyor.



Sabah'tan Mehmet Fahri Özkan'ın haberine göre; yeni yapıda öğrencilerin, organize sanayi bölgelerinde, teknoloji üslerinde, üretim tesisleriyle iç içe kampüslerde uygulamalı eğitim alması hedefleniyor.





TEKNİK İNSAN KAYNAĞI



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Bakan Kacır'ın son açıklamalarında "savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu yetkinlikler" vurgusunu öne çıkarması dikkat çekti. Bu nedenle yeni kolej modelinin, ASELSAN, TUSAŞ, Roketsan, BMC, savunma sanayi OSB'leri gibi yapılara teknik insan kaynağı yetiştirmeye dönük özel bir sistem içerebileceği konuşuluyor. Özellikle yapay zekâ destekli üretim, robotik sistemler, elektronik, çip teknolojileri ve ileri üretim alanlarının müfredatta ağırlıklı olması bekleniyor.