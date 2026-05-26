Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeli? Mide şikayetlerini bitiren 5 altın kural
Yarın Kurban Bayramı başlıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, "Kurban etinin kesilir kesilmez tüketilmesi sindirim so-runu yaşatır. En az 12-24 saat dinlendirin" diyor. Bayramda sindirim sorununa karşı etkili önlemleri sıralıyor.
- Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, Kurban Bayramı'nda kronik rahatsızlığı olanların beslenme düzenine dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor.
- Güne dengeli bir kahvaltı ile başlanması, mide yanması ve hazımsızlık gibi sorunların önüne geçebilir.
- Kurban etinin sindirim kolaylığı için buzdolabında 12-24 saat dinlendirilmesi öneriliyor.
- Kırmızı et tüketiminde yeşillik ve salata gibi besinlerle dengelenmesi gerektiği vurgulanıyor.
- Bayram süresince artan protein tüketimi nedeniyle günde en az 2-2.5 litre su içilmesi tavsiye ediliyor.
Kurban Bayramı sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, aile sofralarının kurulduğu ve tatlıların bol bol tüketildiği dönemlerden biri.
Ancak sadece birkaç güne sıkıştırılan bu beslenme şenliği başta tansiyon, kalp-damar hastalıkları ve diyabet olmak üzere ciddi sağlık problemlerini de beraberinde getirebiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, kronik rahatsızlığı olanların ve sindirim sistemi hassasiyeti bulunanların bayramda beslenme düzenine çok daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor. Bu süreçte sindirim sorunu yaşamamak için dikkat edilmesi gereken temel kuralları sıralıyor, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:
GÜNE DENGELİ BİR KAHVALTI İLE BAŞLAYIN: Geleneksel alışkanlıklardan biri olan bayram sabahı kavurma tüketmek, güne yüksek yağlı bir öğünle başlamanıza neden olur. Bu durum mide yanması, reflü ve hazımsızlık gibi şikayetlerin artmasının yanı sıra gün içerisinde enerjinin düşmesine yol açabilir. Bunun yerine haşlanmış veya yağsız pişmiş yumurta, peynir, çiğ sebze (domates, salatalık, yeşillik gibi) ve tam tahıllı ekmekten oluşan dengeli bir kahvaltı tercih edilebilir.
ETİ DİNLENDİRİN: Kurban etinin kesilir kesilmez tüketilmesi hem pişirme hem de sindirim açısından zorluk yaratır. Yeni kesilen kurban etinde, "rigor mortis" denilen ölüm sertliği olur.
Bu süreçte et uzun süre pişirilse bile sert kalır ve sindirimi daha zordur. Etin buzdolabında ortalama 12-24 saat bekletildikten sonra tüketilmesi; gastrit, reflü ve bağırsak problemlerinin yaşanmaması için oldukça önemlidir.
ET İLE BİRLİKTE OTU DA TÜKETİN: Kırmızı etin ağırlıklı tüketildiği öğünlerde bağırsak hareketleri yavaşlayabilir. Bu nedenle öğünlerde etin yanına mutlaka bol yeşillik, çoban salata ya da semizotu salatası ve semizotlu- salatalıklı cacığa yer verilmelidir. Yüksek ısıda pişen ette serbest radikal denilen ve hücrelere zarar veren moleküller oluştuğundan, çiğ sebze ve salatalarla alınan C vitamini, bu oluşumlara karşı damar iç yüzeyinin korunmasına katkı sağlar. Ancak yine de kırmızı et porsiyonlarının kontrollü tüketilmesi gerekir.
DOĞRU PİŞİRME YÖNTEMLERİNİ SEÇİN: Kurban etini pişirirken kızartma veya kavurma yerine haşlama, fırınlama ya da ızgara gibi sağlıklı yöntemler tercih edilmeli. Et kendi yağıyla pişirilmeli, ekstra tereyağı veya kuyruk yağı gibi doymuş yağlar eklenmemelidir. Eğer mangal yapılacaksa, etin kömürleşmemesine ve ateşten en az 15 cm uzakta pişirilmesine dikkat edilmelidir.
GÜN İÇERİSİNDE SU TÜKETMEYİ İHMAL ETMEYİN: Bayram süresince artan protein tüketimi, böbreklerin iş yükünü artırıyor. Vücudun atıkları rahatça temizleyebilmesi ve sindirim sisteminin düzenli çalışabilmesi için çay ve kahve tüketiminin ötesinde, günde en az 2-2.5 litre su içmeye özen gösterilmelidir.
Dilek Demir Takvim.com.tr Sağlık