Oğuz Aydın pazarlığı

Galatasaray, Alanya'da geride kalan sezonda ortaya koyduğu performansla Süper Lig devlerinin radarına giren 23 yaşındaki Oğuz Aydın ile her konuda anlaşma sağladı.

Sarı-Kırmızılılar'da Başkan Dursun Özbek'in yürüttüğü transfer operasyonunda yıldız oyuncu G.Saray'a 'Evet' derken, Akdeniz ekibiyle transfer pazarlıkları devam ediyor. Alanya, 15 gün önce Galatasaray'dan 7 milyon Euro istedi. Yapılan müzakerelerin neticesinde Alanyaspor 6 milyon Euro'ya, Cimbom ise 4 milyon Euro'ya çıktı. Transfer resmi olarak sonuçlanmış değil. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.