Macaristan 90+10’da güldü

EURO 2024 A Grubu'nda ilk iki maçta puan alamayan Macaristan, 1 puanı bulunan İskoçya'yı 90+10'da Csoboth'un golüyle devirdi. Mücadelenin genelinde Macaristan rakibine büyük üstünlük kurarken İskoçya isabetli şut atamadığı maç sonunda turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın 70. dakikasında vahim bir olay yaşandı. Macaristan'ın forveti Barnabas Varga, ceza sahasında İskoç kaleci Angus Gunn ile çarpıştı. Bir anda yere yığılan Varga hareketsiz kalınca sağlık ekipleri müdahale etti. Varga ambulansla hastaneye gitti.