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Lauriente harekatı: Fenerbahçe Fransız yıldız için transfer girişimlerini hızlandırdı

Transferde atağa kalkan F.Bahçe, Sassuolo’nun Fransız yıldızı Armand Lauriente’yi gözüne kestirdi. Mario Branco, 12 milyon Euro’luk teklifi sunmaya hazırlanıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Haziran 2024 Güncelleme 24 Haziran 2024, 07:04
Lauriente harekatı: Fenerbahçe Fransız yıldız için transfer girişimlerini hızlandırdı

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Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe Kulübü, Sassuolo'da oynayan Fransız kanat Armand Lauriente'ye göz dikti.

12 MİLYON EURO BÜTÇE
25 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini kısa sürede bitirmeyi hedefleyen Kanarya'nın futbolcu ile anlaştığı, kulübü ile de pazarlık yapacağı öğrenildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, bu transferi bitirmek için İtalya'ya gidecek. Sarı-Lacivertliler'in 12 milyon Euro bütçe ayırdığı, Sassuolo'nun ise oyuncunun olası satışından 15 milyon Euro gelir hedeflediği bildirildi. Yıldız ismin de F.Bahçe'ye sıcak olduğu iddia edildi. 11 GOLE

DİREKT KATKI YAPTI
Geçen sezon 40 maçta 5 gol, 6 asist üreten 1.71 boyundaki futbolcunun, kulübü Sassuolo ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

AYRILMAYI KAFAYA KOYDU
Takımı Sassuolo'nun küme düşmesinin ardından futbolcunun da kesin olarak ayrılmayı kafasına koyduğu biliniyor.

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