Lauriente harekatı: Fenerbahçe Fransız yıldız için transfer girişimlerini hızlandırdı

Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe Kulübü, Sassuolo'da oynayan Fransız kanat Armand Lauriente'ye göz dikti.

12 MİLYON EURO BÜTÇE

25 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini kısa sürede bitirmeyi hedefleyen Kanarya'nın futbolcu ile anlaştığı, kulübü ile de pazarlık yapacağı öğrenildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, bu transferi bitirmek için İtalya'ya gidecek. Sarı-Lacivertliler'in 12 milyon Euro bütçe ayırdığı, Sassuolo'nun ise oyuncunun olası satışından 15 milyon Euro gelir hedeflediği bildirildi. Yıldız ismin de F.Bahçe'ye sıcak olduğu iddia edildi. 11 GOLE

DİREKT KATKI YAPTI

Geçen sezon 40 maçta 5 gol, 6 asist üreten 1.71 boyundaki futbolcunun, kulübü Sassuolo ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

AYRILMAYI KAFAYA KOYDU

Takımı Sassuolo'nun küme düşmesinin ardından futbolcunun da kesin olarak ayrılmayı kafasına koyduğu biliniyor.