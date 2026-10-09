Thomas Reis ilk defa eski takımı Samsunspor'a rakip oldu. (Fotoğraf: AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

1' İlk düdük çaldı

Samsunspor - Trabzonspor maçı başladı.

9' Salah'ın şutu savunmadan döndü

Muçi'nin şutunda kaleci Okan Koçuk'tan seken top sağ çaprazdaki Muhammed Salah'ın önünde kaldı. Salah'ın vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı.

19' Bayo gole yaklaştı

Coulibaly'nin sağ kanattan çevirdiği topa Bayo vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

24' Okan Koçuk, Mustafa Eskihellaç'ı durdurdu

Trabzonspor'un verkaçlarla geliştirdiği atakta ceza sahası önüne kadar gelen Mustafa Eskihellaç şutunu çekti. Okan Koçuk topu kurtardı.

28' GOL | Samsunspor 0-1 Trabzonspor

Mustafa Eskihellaç'ın ara pasında savunma arkasına hareketlenen Muçi, altıpasın sol tarafından vuruşunu yaptı. Top Okan Koçuk'un solundan ağlarla buluştu.

38' GOL | Samsunspor 0-2 Trabzonspor

Oyun alanı dışına çıkmak üzere olan topu kontrol etmek isteyen Okan Koçuk hata yaptı. Araya giren Nwaiwu topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.

40' GOL | Samsunspor 0-3 Trabzonspor

Muhammed Salah'ın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Dju, rakibini geçtikten sonra sağ alt köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

43' KIRMIZI KART | Samsunspor 10 kişi kaldı

Orta alandaki ikili mücadelede Elliot Watt'ın faulünün ardından rakibinin yüzüne kafasıyla müdahalede bulunan Melih Kabasakal, hakem Oğuzhan Çakır tarafından doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

45' İlk yarı sona erdi

Samsunspor - Trabzonspor maçında ilk yarı 0-3 bitti