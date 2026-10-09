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Fırtına derbide 3 puan istiyor! Samsunspor - Trabzonspor Süper Lig maçı CANLI TAKİP

Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor, Karadeniz derbisinde karşı karşıya geliyor. 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadelede iki takım da sezonun ilk iç saha ve deplasman galibiyetini arıyor. Zorlu randevuyu takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Fırtına derbide 3 puan istiyor! Samsunspor - Trabzonspor Süper Lig maçı CANLI TAKİP

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor'a konuk oluyor.

Zorlu randevudan 3 puanla ayrılmak isteyen Fırtına 16.00'da sahne aldı.

Fırtına derbide 3 puan istiyor! Samsunspor - Trabzonspor Süper Lig maçı CANLI TAKİP-1

CANLI TAKİP

Samsunspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

SAMSUNSPOR: Okan, Mendes, Yunus Emre, Guarino, Tómasson, Celil, Watt, Sekongo, Coulibaly, Emre, Bayo

TRABZONSPOR: Onana, Fabinho, Muçi, Dju, Salah, SAvic, Mustafa, W Pina, Nwaiwu, Melih, Aral

Thomas Reis ilk defa eski takımı Samsunspor'a rakip oldu. (Fotoğraf: AA)Thomas Reis ilk defa eski takımı Samsunspor'a rakip oldu. (Fotoğraf: AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

1' İlk düdük çaldı

Samsunspor - Trabzonspor maçı başladı.

9' Salah'ın şutu savunmadan döndü

Muçi'nin şutunda kaleci Okan Koçuk'tan seken top sağ çaprazdaki Muhammed Salah'ın önünde kaldı. Salah'ın vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı.

19' Bayo gole yaklaştı

Coulibaly'nin sağ kanattan çevirdiği topa Bayo vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

24' Okan Koçuk, Mustafa Eskihellaç'ı durdurdu

Trabzonspor'un verkaçlarla geliştirdiği atakta ceza sahası önüne kadar gelen Mustafa Eskihellaç şutunu çekti. Okan Koçuk topu kurtardı.

28' GOL | Samsunspor 0-1 Trabzonspor

Mustafa Eskihellaç'ın ara pasında savunma arkasına hareketlenen Muçi, altıpasın sol tarafından vuruşunu yaptı. Top Okan Koçuk'un solundan ağlarla buluştu.

38' GOL | Samsunspor 0-2 Trabzonspor

Oyun alanı dışına çıkmak üzere olan topu kontrol etmek isteyen Okan Koçuk hata yaptı. Araya giren Nwaiwu topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.

40' GOL | Samsunspor 0-3 Trabzonspor

Muhammed Salah'ın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Dju, rakibini geçtikten sonra sağ alt köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

43' KIRMIZI KART | Samsunspor 10 kişi kaldı

Orta alandaki ikili mücadelede Elliot Watt'ın faulünün ardından rakibinin yüzüne kafasıyla müdahalede bulunan Melih Kabasakal, hakem Oğuzhan Çakır tarafından doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

45' İlk yarı sona erdi

Samsunspor - Trabzonspor maçında ilk yarı 0-3 bitti

Muhammed Salah ilk 11'de görev yaptı. (Fotoğraf: AA)Muhammed Salah ilk 11'de görev yaptı. (Fotoğraf: AA)

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor'da Ruslan Malinovskyi, Umut Nayir, Okay Yokuşlu ve Arseniy Batagov sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Samsunspor'da ise Jaures Assoumou sakatlığı nedeniyle mücadelede görev yapamadı.

Melih Kabasakal kırmızı kart gördü. (Fotoğraf: AA)Melih Kabasakal kırmızı kart gördü. (Fotoğraf: AA)

THOMAS REIS 239 GÜN SONRA SAMSUN'A RAKİP OLDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis için mücadele ayrı bir anlam taşıdı. Samsunspor'daki görevine 13 Şubat'ta Antalyaspor deplasmanında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından son verilen Reis, 239 gün sonra eski takımının karşısına Trabzonspor Teknik Direktörü olarak çıktı.

Melih Kabasakal cezalı duruma düştü. (Fotoğraf: AA)Melih Kabasakal cezalı duruma düştü. (Fotoğraf: AA)

SAMSUNSPOR'UN İLK 11'İ

Okan Kocuk, Tomasson, Guarino, Yunus Emre Çift, Mendes, Emre Kılınç, Watt, Celil Yüksel, Coulibaly, Sekongo, Bayo.

Trabzonspor gelecek hafta Beşiktaş ile karşılaşacak. (Fotoğraf: AA)Trabzonspor gelecek hafta Beşiktaş ile karşılaşacak. (Fotoğraf: AA)

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ

Onana, Mustafa Eskihellaç, Savic, Nwaiwu, Pina, Aral Şimşir, Melih Kabasakal, Fabinho, Muhammed Salah, Muçi, Francilino.

Trabzonspor ilk devreyi 3-0 önde kapattı. (Fotoğraf: AA)Trabzonspor ilk devreyi 3-0 önde kapattı. (Fotoğraf: AA)

MAÇIN HAKEMİ OĞUZHAN ÇAKIR

19 Mayıs Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Murat Altan ve Gökhan Barcın üstlendi.

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