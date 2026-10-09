Fırtına derbide 3 puan istiyor! Samsunspor - Trabzonspor Süper Lig maçı CANLI TAKİP
Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor, Karadeniz derbisinde karşı karşıya geliyor. 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadelede iki takım da sezonun ilk iç saha ve deplasman galibiyetini arıyor. Zorlu randevuyu takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor'a konuk oluyor.
Zorlu randevudan 3 puanla ayrılmak isteyen Fırtına 16.00'da sahne aldı.
CANLI TAKİP
Samsunspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
SAMSUNSPOR: Okan, Mendes, Yunus Emre, Guarino, Tómasson, Celil, Watt, Sekongo, Coulibaly, Emre, Bayo
TRABZONSPOR: Onana, Fabinho, Muçi, Dju, Salah, SAvic, Mustafa, W Pina, Nwaiwu, Melih, Aral
MAÇTAN DAKİKALAR
1' İlk düdük çaldı
Samsunspor - Trabzonspor maçı başladı.
9' Salah'ın şutu savunmadan döndü
Muçi'nin şutunda kaleci Okan Koçuk'tan seken top sağ çaprazdaki Muhammed Salah'ın önünde kaldı. Salah'ın vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı.
19' Bayo gole yaklaştı
Coulibaly'nin sağ kanattan çevirdiği topa Bayo vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
24' Okan Koçuk, Mustafa Eskihellaç'ı durdurdu
Trabzonspor'un verkaçlarla geliştirdiği atakta ceza sahası önüne kadar gelen Mustafa Eskihellaç şutunu çekti. Okan Koçuk topu kurtardı.
28' GOL | Samsunspor 0-1 Trabzonspor
Mustafa Eskihellaç'ın ara pasında savunma arkasına hareketlenen Muçi, altıpasın sol tarafından vuruşunu yaptı. Top Okan Koçuk'un solundan ağlarla buluştu.
38' GOL | Samsunspor 0-2 Trabzonspor
Oyun alanı dışına çıkmak üzere olan topu kontrol etmek isteyen Okan Koçuk hata yaptı. Araya giren Nwaiwu topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.
40' GOL | Samsunspor 0-3 Trabzonspor
Muhammed Salah'ın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Dju, rakibini geçtikten sonra sağ alt köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
43' KIRMIZI KART | Samsunspor 10 kişi kaldı
Orta alandaki ikili mücadelede Elliot Watt'ın faulünün ardından rakibinin yüzüne kafasıyla müdahalede bulunan Melih Kabasakal, hakem Oğuzhan Çakır tarafından doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
45' İlk yarı sona erdi
Samsunspor - Trabzonspor maçında ilk yarı 0-3 bitti
TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK
Trabzonspor'da Ruslan Malinovskyi, Umut Nayir, Okay Yokuşlu ve Arseniy Batagov sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Samsunspor'da ise Jaures Assoumou sakatlığı nedeniyle mücadelede görev yapamadı.
THOMAS REIS 239 GÜN SONRA SAMSUN'A RAKİP OLDU
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis için mücadele ayrı bir anlam taşıdı. Samsunspor'daki görevine 13 Şubat'ta Antalyaspor deplasmanında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından son verilen Reis, 239 gün sonra eski takımının karşısına Trabzonspor Teknik Direktörü olarak çıktı.
SAMSUNSPOR'UN İLK 11'İ
Okan Kocuk, Tomasson, Guarino, Yunus Emre Çift, Mendes, Emre Kılınç, Watt, Celil Yüksel, Coulibaly, Sekongo, Bayo.
TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ
Onana, Mustafa Eskihellaç, Savic, Nwaiwu, Pina, Aral Şimşir, Melih Kabasakal, Fabinho, Muhammed Salah, Muçi, Francilino.
MAÇIN HAKEMİ OĞUZHAN ÇAKIR
19 Mayıs Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Murat Altan ve Gökhan Barcın üstlendi.