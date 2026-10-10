Bakıcı ve gündelikçi çalıştıranlara devlet desteği: Şartları sağlayan işverenin prim yükü azalıyor
Bakıcı ya da gündelikçi çalıştıran işverenler, şartları sağladıkları takdirde prim maliyetlerini önemli ölçüde düşürebiliyor. Çalışanın işe giriş tarihi, yaşı, önceki dönemde işsiz olup olmadığı ve SGK bildiriminin düzenli yapılması teşvikte belirleyici oluyor. Bazı durumlarda işveren primi iki yıl boyunca alınmazken, İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin istihdamında destek süresi daha da uzayabiliyor. İşte detaylar...
Ev işlerinde çalışanlara sigorta güvencesi sağlanıp emeklilik yolu açılırken, bu kişileri istihdam edenlere de çeşitli destekler sunuluyor. Şartlar sağlanırsa prim indirimi, prim teşviki ve asgari ücret desteği gibi imkânlar devreye giriyor...
Ülkemizde pek çok kişi evinde bakıcı, gündelikçi gibi yardımcılara ihtiyaç duyuyor. Ev işlerinde çalışanlar sigorta ile koruma altına alınırken, emeklilik yolu da açılıyor. Evlerinde yardımcı çalıştıran işverenler için de çeşitli destekler devreye giriyor.
2 PUANLIK İNDİRİM
Ev hizmetlerinde çalıştırılan işçiler için iki farklı sigorta uygulaması bulunuyor. Hangisinin uygulanacağı, aynı evde çalışılan gün sayısına göre belirleniyor. Ayda 10 gün ve daha fazla çalıştırılan kişiler için uzun vadeli sigorta primi yatırılması, yani normal sigorta yaptırılması gerekiyor.
Bu yıl işçinin günlük ücretinin yüzde 38,75'i oranında prim yatırılması gerekiyor. Brüt asgari ücret 33 bin 30 lira. Buna göre, ayda 30 gün çalıştırılan kişi için 12 bin 799 lira 13 kuruş prim ödeniyor.
Evinde çalıştırdığı kişinin aylık prim ve hizmet belgesini SGK'ya yasal süresinde veren ve primlerini düzenli ödeyenlere ise 2 puanlık indirim imkânı sunuluyor. Bu indirimle yüzde 36,75 oranında prim yatırılıyor. 30 gün çalışan işçi için ödenecek prim 12 bin 138 lira 53 kuruşa iniyor. Bir aylık prim maliyeti 660,60 lira azalıyor.
İŞVEREN PAYI YOK
Yanında yardımcı çalıştıranların işveren primi desteğinden yararlanması da mümkün. Devlet, yararlanma süresi bu yıl sonuna kadar uzatılan teşvik kapsamında, gençleri, kadınları ve mesleki belge sahibi kişileri istihdam edenlerden işveren primi payını almıyor. Bu destekten yararlanmak için sigortalının 18 yaşından büyük olması ve işe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde işsiz olması gerekiyor.
İşverenin de aylık prim ve hizmet belgesini yasal süresinde vermesi, primlerini süresinde ödemesi ve kuruma borcunun bulunmaması şart. Borcu varsa da bu borcun yapılandırılmış veya tecil ve taksitlendirilmiş olması ve düzenli ödenmesi gerekiyor. Ayrıca işverenin, sigortalıyı işe aldığı tarihten önceki son 6 aylık dönemde SGK'ya bildirdiği ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırması gerekiyor.
Teşvikten yararlanmak için çalışanın yıl sonuna kadar işe alınması gerekiyor. Şartlar sağlanırsa 2 yıl süreyle işveren primi ödenmiyor. İşe alınacak bakıcı, son 6 aydır herhangi bir işte çalışmıyor ve İŞKUR'a kayıtlı işsiz ise teşvikten yararlanma süresi 6 ay daha uzatılarak 30 aya ulaşıyor.
TAZMİNAT VE İZİN HAKKI
Ev hizmetlerinde çalışanlar İş Kanunu'na değil, Türk Borçlar Kanunu'na tabi. Bu nedenle kıdem tazminatı imkânı bulunmuyor. Ancak ev hizmetlerinde çalışanlara da hizmet sözleşmesi feshedilirken önceden bildirim yapılması gerekiyor.
Yargıtay, evde yapılan her işi "ev hizmeti" olarak değerlendirmiyor. İş Kanunu kapsamında değerlendirilenler; ihbar ve kıdem tazminatı, yıllık izin gibi konularda diğer işçilerle aynı haklara sahip oluyor.
Ev hizmetlerinde çalışanların yıllık ücretli izin hakları bulunuyor. En az 1 yıl çalışanların 2 hafta ücretli izin hakkı var. 18 yaşından küçük veya 50 yaşından büyük işçiler ise en az 3 hafta ücretli izin yapabiliyor.
Evde çalışanların haftada bir gün tatil hakkı bulunuyor. Haftalık 45 saati aşan çalışmaları varsa bunlar için fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekiyor.
ÇALIŞMA 10 GÜNDEN AZSA
Aynı evde ayda 10 günden az süreyle çalıştırılanlar için iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi olarak günlük 22,02 lira ödeniyor. İsteyen çalışanlar emeklilik primlerini kendileri yatırabiliyor. Bunun için aylık 11 bin 65 lira 5 kuruş ödenmesi gerekiyor.
ASGARİ ÜCRET KATKISI
Evde yardımcı çalıştıranlara bir destek daha var. Ay içinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıranlar, aylık bin 270 lira olan asgari ücret desteğinden yararlanabiliyor.
Bu işverenler geçen yıl da işçi çalıştırmışsa, destekten yararlanacakları aydaki işçi sayısının, geçen yıl en az işçi çalıştırdıkları aydaki işçi sayısının altına düşmemesi gerekiyor.