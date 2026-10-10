Ülkemizde pek çok kişi evinde bakıcı, gündelikçi gibi yardımcılara ihtiyaç duyuyor. Ev işlerinde çalışanlar sigorta ile koruma altına alınırken, emeklilik yolu da açılıyor. Evlerinde yardımcı çalıştıran işverenler için de çeşitli destekler devreye giriyor.

Ev işlerinde çalışanlara sigorta güvencesi sağlanıp emeklilik yolu açılırken, bu kişileri istihdam edenlere de çeşitli destekler sunuluyor. Şartlar sağlanırsa prim indirimi, prim teşviki ve asgari ücret desteği gibi imkânlar devreye giriyor...

2 PUANLIK İNDİRİM

Ev hizmetlerinde çalıştırılan işçiler için iki farklı sigorta uygulaması bulunuyor. Hangisinin uygulanacağı, aynı evde çalışılan gün sayısına göre belirleniyor. Ayda 10 gün ve daha fazla çalıştırılan kişiler için uzun vadeli sigorta primi yatırılması, yani normal sigorta yaptırılması gerekiyor.

Bu yıl işçinin günlük ücretinin yüzde 38,75'i oranında prim yatırılması gerekiyor. Brüt asgari ücret 33 bin 30 lira. Buna göre, ayda 30 gün çalıştırılan kişi için 12 bin 799 lira 13 kuruş prim ödeniyor.

Evinde çalıştırdığı kişinin aylık prim ve hizmet belgesini SGK'ya yasal süresinde veren ve primlerini düzenli ödeyenlere ise 2 puanlık indirim imkânı sunuluyor. Bu indirimle yüzde 36,75 oranında prim yatırılıyor. 30 gün çalışan işçi için ödenecek prim 12 bin 138 lira 53 kuruşa iniyor. Bir aylık prim maliyeti 660,60 lira azalıyor.