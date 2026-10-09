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FETÖ ve yabancı istihbaratlar kayığındaki "YENİ" kumpasçılar! İkinci '17/25' pususuna geçit yok: AK Parti'den esaslı tokat

YENİ Parti, FETÖ ve yabancı istihbarat servisleriyle el ele verip fon krizi üzerinden kamuoyu ve toplumu zehirleyen yalanların mihmandarlığını yapıyor. 17/25 Aralık kumpasını anımsatan operasyonel süreçte iftiraların ardı arkası kesilmiyor. Bu kapsamda AK Parti'den YENİ Parti'ye çok sert yanıt geldi. "Biz fon şeytanlarıyla mücadele ediyoruz, onlar bu mücadeleyi yürütenleri hedefe koyuyor" denilen açıklamada Özgür Özel ve arkadaşlarına "sicilleri" hatırlatıldı. AK Parti kurmayları "Hiçbir şekilde partimize ve hükümetimize operasyon çektirmeyiz" dedi.

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FETÖ ve yabancı istihbaratlar kayığındaki "YENİ" kumpasçılar! İkinci '17/25' pususuna geçit yok: AK Parti'den esaslı tokat

YENİ Parti kurumsal olarak kamuoyunun yakından takip ettiği fon krizi üzerinden sistematik ve iftiraya dayalı algı operasyonu yürütüyor.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a "Babası Hasan Özdemir'in fonda yüklü işlem yaptı" iftirası attı.

Ancak Özlale'nin "numarası" tutmadı. Özlale'nin kimlik numaralarını karıştırdığı, bahsettiği kişinin Bakan Göktaş'ın babası olmadığı öğrenildi.

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BAKAN GÖKTAŞ'TAN 3 İSME SUÇ DUYURUSU

Kuyruklu iftirayı Meclis'te YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt sürdü.

"Bu iftiraların peşini bırakmayacağım" diyen Bakan Göktaş, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundu.

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ÖZEL'DEN "SIZINTI" İFTİRASI

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin Bakanlıktan "sızdırıldığı" yönündeki iftira mahiyetinde iddialar ortaya attı.

Adalet Bakanlığı jet hızıyla Özel'i yalanladı. Söz konusu iddianın Bakanlığı zan altında bırakmaya dönük "ağır ve mesnetsiz bir iftira" olduğunu bildirdi.

Fon krizi üzerinden dolaşıma sokulan iftira ve algı operasyonlarına AK Parti'den sert yanıt geldi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Fon krizi üzerinden dolaşıma sokulan iftira ve algı operasyonlarına AK Parti'den sert yanıt geldi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



"YENİ" 17/25 ARALIK KUMPASI GİRİŞİMİNE AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

YENİ Parti'nin 17/25 Aralık kumpasını anımsatan iftira ve algı operasyonlarına AK Parti'den çok sert yanıt geldi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, fon dolandırıcılığı iddiaları üzerinden partisine ve hükümete yönelik yürütülen tartışmaları 'operasyon' olarak nitelendirdi.

İnan, "Hiçbir şekilde partimize ve hükümetimize operasyon çektirmeyiz" dedi.

Muhalefetin bu mücadeleyi hedef aldığını belirten İnan, şunları kaydetti:

Biz bu dolandırıcılığı ortaya koyanlarla ve bu fon şeytanlarıyla mücadele ediyoruz. Ancak Özgür Özel ve arkadaşları, bu mücadeleyi yürütenleri hedefe koymayı tercih ediyor. Bu tavırları, geçmişte FETÖ ile mücadele ettiğimiz dönemdeki tutumlarıyla paralellik gösteriyor. O dönemde de alçak FETÖ'cülerle mücadele edenleri hedef almışlardı. Sicilleri maalesef bu konuda oldukça bozuk.

AK Parti kurmayları ʺHiçbir şekilde partimize ve hükümetimize operasyon çektirmeyizʺ dedi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)AK Parti kurmayları ʺHiçbir şekilde partimize ve hükümetimize operasyon çektirmeyizʺ dedi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

"SOSYAL MEDYA OPERASYONLARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Partisine ve hükümetine yönelik yürütülen bir "operasyon" olduğunu ifade eden İnan, bu sürece asla müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı.

İnan, "Gerek yeni parti kılığındaki yapılar gerekse kiralık gazeteci görünümlü sözlü aparatlar vasıtasıyla partimize ve hükümetimize operasyon çektirmeyiz. Hiçbir partilimizi veya bakanımızı bu yalanlara, iftiralara ve sosyal medya operasyonlarına kurban etmeyiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, ʺÖzgür Özel ve arkadaşları, atmış oldukları yalanların ve iftiraların bedelini ödeyecekʺ dedi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, ʺÖzgür Özel ve arkadaşları, atmış oldukları yalanların ve iftiraların bedelini ödeyecekʺ dedi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

İFTİRALARIN BEDELİNİ ÖDEYECEKLER: "HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK"

Söz konusu operasyonun "ellerinde patladığını" ve arka planının çözüldüğünü dile getiren İnan, konuyu kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.


İnan, "Bu işin arkasında kimler olduğunu, gün ve gün, saat saat anlatmaktan geri durmayacağız. Partimizin tüzel kişiliğine yönelik saldırıların hesabını hukuki zeminde tek tek soracağız. Özgür Özel ve arkadaşları, atmış oldukları yalanların ve iftiraların bedelini hem sandıkta hem de milletimizin huzurunda ödeyeceklerdir" dedi.

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