Fon krizi üzerinden dolaşıma sokulan iftira ve algı operasyonlarına AK Parti'den sert yanıt geldi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



"YENİ" 17/25 ARALIK KUMPASI GİRİŞİMİNE AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ



YENİ Parti'nin 17/25 Aralık kumpasını anımsatan iftira ve algı operasyonlarına AK Parti'den çok sert yanıt geldi.



AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, fon dolandırıcılığı iddiaları üzerinden partisine ve hükümete yönelik yürütülen tartışmaları 'operasyon' olarak nitelendirdi.



İnan, "Hiçbir şekilde partimize ve hükümetimize operasyon çektirmeyiz" dedi. Muhalefetin bu mücadeleyi hedef aldığını belirten İnan, şunları kaydetti: Biz bu dolandırıcılığı ortaya koyanlarla ve bu fon şeytanlarıyla mücadele ediyoruz. Ancak Özgür Özel ve arkadaşları, bu mücadeleyi yürütenleri hedefe koymayı tercih ediyor. Bu tavırları, geçmişte FETÖ ile mücadele ettiğimiz dönemdeki tutumlarıyla paralellik gösteriyor. O dönemde de alçak FETÖ'cülerle mücadele edenleri hedef almışlardı. Sicilleri maalesef bu konuda oldukça bozuk.

AK Parti kurmayları ʺHiçbir şekilde partimize ve hükümetimize operasyon çektirmeyizʺ dedi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) "SOSYAL MEDYA OPERASYONLARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"



Partisine ve hükümetine yönelik yürütülen bir "operasyon" olduğunu ifade eden İnan, bu sürece asla müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı. İnan, "Gerek yeni parti kılığındaki yapılar gerekse kiralık gazeteci görünümlü sözlü aparatlar vasıtasıyla partimize ve hükümetimize operasyon çektirmeyiz. Hiçbir partilimizi veya bakanımızı bu yalanlara, iftiralara ve sosyal medya operasyonlarına kurban etmeyiz" ifadelerini kullandı.