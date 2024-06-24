Gigot karar verecek

Trabzonspor kadrosuna kattığı 6 futbolcudan sonra 7. İsim olarak Samuel Gigot'u transfer etmek istiyor. Fransız savunma oyuncusunun kulübü Marsilya ile geçtiğimiz günlerde her konuda anlaşmaya varan ve ardından oyuncu ile temaslara başlayan Trabzonspor kısa süre içerisinde bu sonuçlandırmak istiyor.

30 yaşındaki stoperin kendisiyle ilgilenen takımlar arasında bir karar vermek istediği ve bu nedenle düşünmek için istediği süre de tamamlanıyor. Bu nedenle hafta içerisinde transferi tamamlamayı hedefliyor.