Zaniolo için sıkı pazarlık

G.Saray'ın geçen sezon Aston Villa'ya kiralık gönderdiği Nicolo Zaniolo, İngiliz kulübüyle sözleşmesi sona erince Sarı-Kırmızılılar'a geri döndü. Ancak İtalyan futbolcunun, Galatasaray'da sayılı günleri kaldı.

Cimbom, yıldız oyuncunun satışından önemli bir gelir elde etmek istiyor. Zaniolo için Milan, Atalanta ve Fiorentina 10 milyon Euro teklif etmişti. Atalanta ve Fiorentina teklifi 15 milyon Euro'ya çıkardı. Ancak Galatasaray buna da 'Hayır' cevabını dedi. Galatasaray, Zaniolo için teklifin daha da artmasını istiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bonservis beklentisi 20 milyon Euro. Genç yıldızı kadrosuna katmak isteyen kulüplerin rakamı yükseltip yükseltmeyeceği merak ediliyor.

2027'DE SONA ERİYOR

Zaniolo verdiği röportajlarda Çizme'ye dönmek istediğini belirtiyor. Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de 25 maçta boy gösteren İtalyan futbolcu 2 gol atarken asist üretemedi. 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.