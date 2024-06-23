İnanılmaz hata

A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynanan ilk maçında kalesini Mert Günok korumuştu. Tecrübeli file bekçisi, Portekiz maçı sabahında ayağında ağrı ve ödem hissettiği için forma giyemedi.

Teknik Direktör Vincenzo Montella, Mert'in yerine Altay Bayındır'a görev verdi. Ancak 26 yaşındaki eldiven ayağına gelen şansı değerlendiremedi. Maçın 21. dakikasında Bernardo Silva'nın golüne engel olamayan Altay, 28. dakikada Samet Akaydın'ın geri pasında kaleden uzaktaydı. Samet'in hem bakmadan hem de şiddetli attığı geri pasa Zeki Çelik koştu ancak müdahaleyi çizgiyi geçtikten sonra yapınca hakem golü geçerli saydı.