Fener’den Sadio Mane atağı

Teknik Direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe üst seviye isimleri transfer etmek için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi ekibi Al-Nassr'da top koşturan Senegalli sol kanat oyuncusu Sadio Mane'nin durumunu yakından takip ettiği iddia edildi.

İspanyol basınında çıkan haberlerde Kanarya'nın oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği ifade edilirken Suudi ekibinin ise 32 yaşındaki futbolcu için 15 milyon Euro istediği belirtildi. Geçen sezon başında transfer olduğu Al-Nassr ile 46 maça çıkan Mane 19 gol, 11 asistlik performans sergiledi. Mane'nin kontratı 2026 yılında sona erecek.