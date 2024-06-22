Osterwolde’ye hücum

Fenerbahçe'de göz dolduran bir performans ortaya koyan Jayden Oosterwolde'nin taliplileri her geçen gün artıyor. Kanarya'nın 6 milyon Euro bedel ile İtalyan ekibi Parma'dan renklerine bağladığı futbolcuya, İngiltere'den West Ham United, Nottingham Forest, Brendford ile Ipswich Town talip oldu.

BEK VE STOPER OYNUYOR

Ayrıca oyuncuyu Serie A'nın önde gelen ekiplerinden Napoli de kadrosuna katmayı planlıyor. 23 yaşındaki futbolcu geçen sezon Sarı-Lacivertli forma altında 43 maça çıktı. 3164 dakika süre alan Oosterwolde 2 gol katkısı sundu. Sol bekin yanı sıra stoperde de oynayabilen Hollandalı oyuncuya en güncel verilere göre; 13 milyon Euro değer biçiliyor.



HEDEF 20 MİLYONEURO

Fenerbahçe yönetiminin ilk etapta Hollandalı oyuncuyu satmayı düşünmediği ve en az 20 milyon Euro civarında bir gelir beklediği öğrenildi.