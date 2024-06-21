Jose Mourinho: Buraya kazanmaya geldim

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho görevine başladı ve ilk uyarılarını yaptı. Mourinho, Sarı-Lacivertli kulübün paylaştığı konuşmasında, "İstanbul harika bir şehir ama ben buraya kazanmaya ve 35 milyon taraftarı mutlu etmeye geldim. Benim için vakit çok önemli. İdman eğer 10'da başlıyorsa, hemen başlarım. Kimse geç kalamaz. Geç kalanlar cezayı öder. Ceza alanları da önemsemem" ifadelerini kullandı. Ayrıca Mourinho'nun ekibi de netlik kazandı. Portekizli teknik adamın ekibinde Salvatore Foti, Stefano Rapetti, Luca Fatiga, Michele Salzarulo, Ricardo Formosinho ile Giovanni Cerra'nın yer alacağı resmen duyuruldu.

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