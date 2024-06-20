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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin tanışma hikayesi güldürdü!

İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile tanışma hikayesini anlattı. "Yasemin beni eziyordu" diyen Tatlıses, daha sonra “Sarışın kız beni bul!” diyerek sosyal medyadan paylaşım yapmış.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Haziran 2024 Güncelleme 20 Haziran 2024, 07:02
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin tanışma hikayesi güldürdü!

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2021 yılında evlenen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, 2024 yılının Ocak ayında Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizlerinin dünyaya gelmesiyle büyük bir mutluluk yaşamıştı.

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü çift, bu kez Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in Youtube kanalına konuk oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli'yle nasıl tanıştıklarını esprili bir dille anlattı. Tatlıses, "Arabamı almak için alışveriş merkezinden çıktım. Arabama doğru gidiyordum. Valeden arabamı alacaktım. Yasemin beni eziyordu. Ben de arabayı kullanan Yasemin'e bağırdım. Umrunda bile olmadı. Daha sonra gitti bir yerde oturdu" dedi.

İKİZ KEZ TEKTAŞ ALDI
Ayrıca Tatlıses, "Sarı t-shirt'ümü çektim artistlik yaptım çıktım gittim oradan. Tanışamadım ama sonrasında bir post paylaştım. Postta, "İstinye Park'taki sarışın kız! Beni bul!" yazdım. Şu an gülüyorsunuz ama o kız şimdi yanımda oturuyor" dedi. Şefkatli, Tatlıses'in evlenme teklifi etmediğini de itiraf etti. "İdo bana iki kez tektaş aldı ikisinde de evlenme teklifi etmedi" diyen Yasemin Şefkatli'nin bir türlü evlenme teklifi alamadığını anlattığı anlar izleyenleri kahkahaya boğdu.

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