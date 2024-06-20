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Galatasaray transfer avında: Höjbjerg için geri sayım

Orta sahaya takviye yapacak Galatasaray Kulübü, gözünü Tottenham’ın yıldız ismi Pierre- Emile Höjbjerg’in vereceği karara çevirdi. Danimarkalı futbolcunun, 15 Temmuz sonrası geleceğini netleştireceği ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Haziran 2024 Güncelleme 20 Haziran 2024, 07:02
Galatasaray transfer avında: Höjbjerg için geri sayım

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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahaya bir takviye gerçekleştirecek. Sarı-Kırmızılılar, kadrosuna katmak istediği Pierre-Emile Höjbjerg'in son kararını bekliyor.

KRİTİK AY TEMMUZ OLACAK
Premier Lig ekibi Tottenham'da oynayan Danimarkalı yıldız kontratının son senesinde bulunduğu için kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un da yeşil ışık yaktığı yıldız futbolcuya F.Bahçe'nin de ilgisi bulunuyor. 28 yaşındaki yıldızın net kararını 15 Temmuz'dan sonra vereceği ortaya çıktı.

59 GOLE KATKI SAĞLADI
Sarı-Kırmızılılar, daha önce de gündemine aldığı yıldız ismin transferiyle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Aslan'ın Höjbjerg'in için 10 milyon Euro bütçe ayırmayı düşündüğü gelen haberler arasında. Daha önce Southampton, Bayern Münih, Schalke ve Augsburg'un başarısı için de ter döken Danimarkalı futbolcu, bugüne kadar kariyerinde 440 maça çıktı. 29 gole imza atan futbolcu 30 da asist üretmeyi bildi. Danimarka adına da 78 maçta 10 gol atan Höbjerg, 2022 yılında 45 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı. Oyuncuya güncel verilere göre ise 18 milyon Euro değer biçiliyor.

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