Avrupa’da yolunuz açık olsun

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Seri başı olarak kura çekiminde yer alan Sarı-Lacivertliler, ikinci ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşti. İlk maç 23 veya 24 Temmuz'da İsviçre'de, rövanş ise 30 veya 31 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor ise 2. ön eleme Ruzemberok (Slovakya)- Tobol (Kazakistan) maçının galibiyle karşılaşacak. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in rakibi de dün gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu. Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön Eleme Turu'nda Isloch Minsk (Belarus)-La Fioraita (San Marino) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.