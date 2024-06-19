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Gürcistan'ı 3 golle devirdik! EURO 2024'e 3 puanla start verdik

25’te Mert’in jeneriklik golüyle öne geçen Bizim Çocuklar, 32’de Mikautadze’ye engel olamadı. 65’te Arda Güler müthiş golle sahne aldı. Kapanışı 90+7’de Kerem Aktürkoğlu yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Haziran 2024 Güncelleme 19 Haziran 2024, 07:01
Gürcistan’ı 3 golle devirdik! EURO 2024’e 3 puanla start verdik

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EURO 2024'teki ilk maçımızda Gürcistan'ı 3-1'lik skorla geçtik. Maça çok hızlı başlayan Ay-Yıldızlılar, 10. dakikada gole çok yaklaştı. Kaan Ayhan'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda, direğin içine çarpan top oyun alanına geri döndü.

ARDA'DAN MÜTHİŞ GOL
25'te aradığımız golü bulduk. Ferdi Kadıoğlu'nun etkili ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası çizgisi üzerinde Mert Müldür'ün önüne düştü. Yıldız oyuncunun gelişine şık volesi ağlarla buluştu: 1-0. Gürcistan 32'de eşitliği sağladı. Kochorashvili'nin yerden sert ortasına ayak koyan Mikautadze, topu filelere gönderdi: 1-1. 65. dakikada ceza sahası dışında topu alan Arda Güler çok uzaklardan üst köşeye mükemmel bir vuruşla örümcek ağlarını aldı: 2-1. 70'te Kochorashvili'nin şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

KALEMİZDE BÜYÜK TEHLİKE
90+6'da Kvaratskhelia'nın ceza sahası içine ortasında herkesi geçen top direkten geri geldi. Dönen topta Mikautadze'nin vuruşunu savunmamız çizgiden çıkardı. 90+7'de Kerem kendi yarı alanımızdan aldığı topla ilerledi. Topu boş kaleye gönderdi: 3-1. Milliler, Euro 2024'e galibiyetle başladı.

AÇILIŞTA İLK GALİBİYET
Türk Milli Takımı, 2024 yılında oynadığı maçlarda ilk galibiyetini aldı. Ayrıca A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda ilk kez açılış maçında güldü.

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