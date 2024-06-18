Romanya’dan muhteşem start

EURO 2024 E Grubu'nda Romanya ile Ukrayna takımları karşılaştı. Allianz Arena'daki maçta kazanan 3-0'lık skorla Romanya oldu. 29'da Stanciu'nun attığı gol ile rakibi karşısında 1-0 öne geçen Romanya devreyi de bu skorla önde tamamlamayı başardı.

İkinci yarıda da Romanya atakta olan taraftı. Önce 57. dakikada Razvan Marin, farkı 2'ye çıkardı. 57'de ise Türkiye Ligi'nde Gaziantep FK forması giyen Draguş skoru belirledi: 3-0. Bu sonuçla birlikte Romanya, EURO 2024'e nefis bir galibiyetle, Ukrayna ise kötü bir yenilgiyle başladı.