Zaniolo kiralık gidiyor

İtalyan ekibi Atalanta, geride bıraktığımız sezonu Aston Villa'da geçiren bonservisi ise Galatasaray'da bulunan Nicolo Zaniolo'yu kiralamak için harekete geçti. Rudy Galetti'nin haberine göre; Charles De Keteleare'nin bonservisini alan Atalanta, Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapmaya hazırlanıyor. Haberin detaylarında ise Galatasaray'ın şu an için sadece bonservisiyle göndermek istediği ancak zorunlu satın alma opsiyonuna da sıcak baktığı söylendi. Birçok talibi bulunan 24 yaşındaki oyuncunun Sarı-Kırmızılılar ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

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