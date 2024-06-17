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Hojbjerg için 8 milyon Euro

Transferde az ama öz hamleler yapmak isteyen Fenerbahçe, Mourinho’nun listenin ilk sırasında yer alan Pierre Emile Hojbjerg 8 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Tottenham’ın ise kapıyı 15 milyon Euro’dan açtığı ortaya çıktı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Haziran 2024 Güncelleme 17 Haziran 2024, 07:02
Hojbjerg için 8 milyon Euro

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Teknik direktörü Jose Mourinho'nun takviye istediği bölgelerden biri olan 6 numara pozisyonuna çok kaliteli bir oyuncu almak isteyen Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Yönetim, Portekizli hocanın listesinin ilk sırasında yer aldığı belirtilen Pierre Emile Hojbjerg için resmi girişimlere başladı.

PAZARLIKLAR DEVAM EDIYOR
Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, 28 yaşındaki Danimarkalı yıldız için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Ancak Tottenham'ın ilk görüşmede kapıyı 15 milyon Euro'dan açtığı ve taraflar arasında pazarlıkların devam ettiği vurgulandı. Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesinin son senesine girmesinden dolayı Hojbjerg için çok yüksek rakamlara çıkmayı düşünmüyor. Transfer operasyonunun başındaki isim olan sportif direktör Mario Branco'nun maksimum bonuslarla 10 milyon Euro'luk teklif yapacağı ifade ediliyor.

İSTEĞI 4.5 MILYON EURO
Jose Mourinho'nun Tottenham'dan eski öğrencisi olan Hojbjerg'in İngiliz kulübünden 3.2 milyon Euro net ücret aldığı belirtiliyor. Danimkarkalı yıldızın Fenerbahçe'den yıllık 4.5 milyon Euro talep ettiği de gelen bilgiler arasında. Geride bıraktığımız sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Pierre Emile Hojbjerg, Euro 2024'te de boy gösteriyor.

TAM BİR CANAVAR!
Jose Mourinho'nun ısrarla takımında görmek istediği Pierre Emile Hojbjerg orta alanda müthiş mücadelesi ve fizik gücü ile ön plana çıkıyor. Portekizli hoca Tottenham döneminde Manchester City maçlarında Kevin De Bruyne'yi Hojbjerg ile etkisiz hale getirmiş ve bu hamle manşetleri süslemişti.

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