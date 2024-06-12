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Beşiltaş Atletico Madrid ile sözleşmesi biten Gabriel Paulista ile anlaştı!

Bugün İstanbul’a gelmesi beklenen Gabriel Paulista ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Sambacı yıldız yıllık 2.6 milyon Euro kazanacak...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Haziran 2024 Güncelleme 12 Haziran 2024, 07:01
Beşiltaş Atletico Madrid ile sözleşmesi biten Gabriel Paulista ile anlaştı!

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Teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş, transferde de ilk isme imza attırmak üzere... Kartal, İspanyol ekibi Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren stoper Gabriel Paulista ile her konuda anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlılar, Atletico Madrid'le sözleşmesi biten 33 yaşındaki Brezilyalı stoperle 2+1 yıllık sözleşme yapacak. Devre arasında transferi gündeme gelen ancak son dakikada 6 aylığına Atletico Madrid'e giden deneyimli futbolcu, Beşiktaş'ın teklifini bu kez kabul etti. Bronckhorst'un kadrosunda görmek istediği başarılı futbolcunun Beşiktaş'tan yıllık 2.6 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. Gabriel Paulista'nın, bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor... Tecrübeli oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi. 2019 yılında güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Paulista'nın şimdiki piyasa değeri ise 2 milyon Euro. Yıldız futbolcu, Atletico Madrid dışında Valencia, Arsenal, Vitoria ve Taboao Serra gibi takımların formasını giydi.

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