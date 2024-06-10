Muhammed Cham an meselesi: Fransızlar Trabzonspor’un yeni transferini duyurdu

Trabzonspor'un kadroya katmak için çaba verdiği Clermont'un yıldızı Muhammed Cham ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Fransızlar, futbolcunun Fırtına ile anlaştığını okurlarına duyurdu.

CHAM KALMAK İSTEMEDİ

L'Equipe, 10 numara pozisyonunda oynayan yıldızın, Clermont'un ligden düşmesi nedeniyle kalmak istemediğini ve Trabzonspor'un teklifine olumlu yanıt verdiğini paylaştı. Bordo-Mavililer, 23 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun transferinde imzaya yaklaşmış oldu.

12 GOLE KATKI SAĞLADI

Avusturya Milli Takımı'nda da oynayan 23 yaşındaki 10 numara Cham, geride kalan sezon 33 lig maçında görev alırken, 8 gol attı, 4 de asist katkısı yaptı. Oyuncunun profesyonel kariyerinde ise 214 maçta, 42 gol ve 34 asisti bulunuyor.