Hesaplar alt üst oldu

Sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'da Aston Villa'ya kiralık gönderilen Nicolo Zaniolo ile Victor Nelsson şoku yaşanıyor. Önce İtalyan yıldız Zaniolo'nun, ardından da Danimarkalı stoper Nelsson'un sakatlıkları bütün planları alt üst etti.

Her iki futbolcunun da EURO 2024'te görev alıp, iyi performans göstermesini ve değerini artırmasını bekleyen Galatasaray, Zaniolo'dan 35, Nelsson'dan da 25 milyon Euro bonservis hedefliyordu. Ancak; bu transfer operasyonu kısa vadede gerçekleşemeyecek gibi görünüyor. Bu da Cimbom'un, 50 milyon Euro civarındaki olası bir gelirden mahrum kalması anlamı taşıyor.



NELSSON 4-6 HAFTA YOK

Sakatlık problemi yaşayan Victor Nelsson'un durumu netleşti. EURO 2024'te yer alamayacak Danimarkalı stoperi sıkı bir tedavi bekliyor. Ayak parmağında kırık bulunan Nelsson'un tedavisi 4-6 hafta kadar sürecek.