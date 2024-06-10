Etnospor yine gönülleri fethetti

Geleneksel sporları yaşatmayı amaçlayan 6. Etnospor Kültür Festivali son gününde de yoğun ilgi gördü. İstanbul'da düzenlenen 4 günlük festivalde, ziyaretçiler birbirinden farklı etkinlikleri ücretsiz deneme imkanı buldu. Dev organizasyonun 4. gününde renkli etkinliklerle dolu muhteşem bir başlangıç dikkati çekti.

Geleneksel sporlar, müzik dinletileri ve sanatsal performanslarla dolu atmosfer, ziyaretçilerin gönlünü fethetti. Pehlivanlar dün son günü olan dev festivalde kozlarını paylaştı. Romanya Oina Sporu Türkiye'de ilk kez 6. Etnospor Kültür Festivali'ndeydi. Ayrıca çizgi film karakterlerinden oluşan Rafadan Tayfa ekibi de dolu dolu geçen dev festivale neşe katmış oldu.