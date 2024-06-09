Zeynep Beşerler’in eski eşi Emir İçgören, yasak aşkı ile yakalandı

2013 yılında evlenen ve geçtiğimiz aylarda ihanet sebebiyle evliliklerini sonlandıran Zeynep Beşerler ve Emir İçgören ikilisi, ayrılık sonrası ortalarda görünmüyordu. Yaşanan ayrılığın aldatma yüzünden olduğunu iddia eden güzel oyuncu, eşinin tasarımcı Ayşegül Kuru ile yasak aşk yaşadığını ima etmişti. Boşanma sonrası ilk kez ortaya çıkan iş insanı Emir İçgören, yasak aşkıyla ilk kez yakalandı. Bebek'te bir mekanda arkadaşlarıyla eğlenen ikili, kameraları görünce ne yapacağını şaşırdı.



MASANIN ALTINA SAKLANDI!

Flaşların patlamasıyla bir anda panik olan ikili, neredeyse masanın altına saklandı. Eliyle yüzünü gizlemeye çalışan Ayşegül Kuru görüntülenmek istemezken, Emir İçgören ise hemen masadan kalkarak oradan uzaklaştı. Bir süre mekanın dışında telefonla konuşan iş insanı, görüntülenmekten kurtulamayınca çareyi tekrar sevgilisinin yanına gitmekte buldu. Kameralardan rahatsız olan ikili, eğlenceye mekanın iç kısmında devam etti.

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