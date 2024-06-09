Roland Garros’ta şampiyon Swiatek

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'taki tek kadınlar finalinde, 12 numaralı seribaşı İtalyan Jasmine Paolini'yi 2-0 mağlup eden 1 numaralı seri başı Polonyalı Iga Swiatek, turnuvada mutlu sona ulaşmayı başardı. Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada, 2020, 2022 ve 2023 şampiyonu Swiatek, kariyerlerinin ilk grand slam finaline çıkan Paolini'yi 1 saat 8 dakika süren karşılaşmada 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 geçti. Bu sonuçla Polonyalı raket, Fransa Açık'ta üst üste 3. kez, toplamda 4. kez şampiyon olmayı başardı.

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