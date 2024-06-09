Carlo Ancelotti: Arda’dan kesinlikle vazgeçmem

Kariyerine İspanyol devi Real Madrid'de devam eden Arda Güler'in adı toplamda 8 kulüp ile transferde anılıyor. Fenerbahçe'nin dışında Real Sociedad, Sevilla, Las Palmas, Getafe, Mallorca, Milan ve Leipzig'in listesinde yer alan milli futbolcumuz ile ilgili olarak İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti kararını verdi.

İspanyollar, 19 yaşındaki futbolcuyu gelecek sezon daha fazla oynatma kararı alan Ancelotti'nin yönetime, "Arda'dan kesinlikle vazgeçmem" raporu verdiğini paylaştı. Geride bıraktığımız sezon sakatlıklar ve Ancelotti'nin tercihleri nedeniyle istediği kadar şans bulamayan Arda Güler, forma giydiği 12 maçta 6 gole imza atmayı başardı. En güncel verilere göre; 30 milyon Euro değer biçilen Arda'nın Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yılına kadar sürüyor.



TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ

EURO 2024'te Türkiye A Milli Takımı ile büyük patlama yapması beklenen Arda Güler, milli formayla 6 maçta 1 gol üretti.