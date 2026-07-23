Emekli maaşları farkları 24 Temmuz'da hesaplarda Aylıklarını 3'er aylıklar halinde almakta olanlardan; 1. grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara 1 aylık maaş farkı tutarında, 2. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara 2 aylık maaş farkı tutarında, 3. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara 3 aylık maaş farkı tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. Bu kapsamda 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibine toplam 14.5 milyar lira ödeme gerçekleştirileceği açıklandı.

SGK'nın paylaşımı EN AZ 3.755 TL FARK



Yüzde 13.52'lik temmuz zammıyla en düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya çıktı. En düşük maaşta 3 bin 755 lira artış yaşandı.