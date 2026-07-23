Memur emeklisine zam farkı! SGK tarihi açıkladı: 24 Temmuz 2026'da hesaplara yatacak
SGK, Temmuz zammı yüzde 13.52 çıkan memur emeklilerine, dul ve yetimlere zam farklarının 24 Temmuz 2026'da hesaplara yatırılacağını açıkladı. Kimileri 1, kimileri de 2 ya da 3 aylık zam farkı alacak. Maaşını aylık alan emekliye en az 3 bin 755 lira fark verilecek…
Milyonlarca emeklinin, dul ve yetimin merakla beklediği tarih belli oldu.
Temmuz zammı yüzde 13.52 çıkan memur emeklilerinin zam farkının yatırılacağı tarih açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı (4C) kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2026 yılı temmuz dönemi zam farkları ödemesinin yarın yapılacağını duyurdu.
SGK'nın açıklamasına göre; aylıklarını her ay alanlara, temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında fark ödenecek.
Aylıklarını 3'er aylıklar halinde almakta olanlardan; 1. grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara 1 aylık maaş farkı tutarında, 2. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara 2 aylık maaş farkı tutarında, 3. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara 3 aylık maaş farkı tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. Bu kapsamda 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibine toplam 14.5 milyar lira ödeme gerçekleştirileceği açıklandı.
EN AZ 3.755 TL FARK
Yüzde 13.52'lik temmuz zammıyla en düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya çıktı. En düşük maaşta 3 bin 755 lira artış yaşandı.
KİM NE KADAR ZAM FARKI ALACAK?
Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az 3 bin 755 lira tutarında zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 11 bin 265 lira ödeme yapılacak.
|Meslek
|Haziran (TL)
|Temmuz (TL)
|Bir Aylık Zam Farkı (TL)
|Müsteşar (1/1)
|98.784
|112.140
|13.356
|Genel Müdür (1/1)
|87.541
|99.377
|11.836
|Şube Müdürü (Lisans) (1/4)
|34.955
|39.681
|4.726
|Memur (Lisans) (1/4)
|27.584
|31.313
|3.729
|Öğretmen (1/4)
|41.321
|46.908
|5.587
|Kaymakam 1. Sınıf (1/4)
|58.010
|65.853
|7.843
|Başkomiser (1/4)
|42.175
|47.877
|5.702
|Polis Memuru (1/4)
|41.484
|47.093
|5.609
|Hemşire (Lisans) (1/4)
|41.321
|46.908
|5.587
|Mühendis (1/4)
|42.013
|47.693
|5.680
|Teknisyen (Lise) (1/4)
|29.946
|33.995
|4.049
|Pratisyen Hekim (1/4)
|60.510
|68.691
|8.181
|Profesör (1/4)
|70.904
|80.490
|9.586
|İmam-Hatip
|41.321
|46.908
|5.587
|Avukat (1/4)
|41.321
|46.908
|5.587