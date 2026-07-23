Batı Şeria'da tansiyon yükseliyor! Mescid-i Aksa'ya baskının ardından Ben Gvir'den "Gazze gibi yerle bir edilsin" çağrısı
1300'den fazla İsrailli'nin dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail saldırılarında 4 Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Batı Şeria'nın Gazze gibi yerle bir edilmesini istedi.
3 bin 200'den fazla İsrailli'nin dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin ardından bugün de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Batı Şeria'nın Gazze gibi yerle bir edilmesini istedi.
BEN GVİR'DEN BATI ŞERİA'NIN YERLE BİR EDİLMESİ ÇAĞRISI
Ben-Gvir, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki Filistin kent ve köylerinin Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarıyla büyük yıkıma uğrayan Beyt Hanun gibi yerle bir edilmesi çağrısında bulundu.
Güvenlik toplantısına katılacağını belirten Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail ordusu yetkililerinden bölgedeki Filistinlilerin "evlerinin havadan ve D9 buldozerleriyle dümdüz edilmesini" isteyeceğini ifade etti.
Ben-Gvir, "Orta Doğu'da konuşulan dil budur ve bunu Gazze'de nasıl konuştuysak, artık Batı Şeria'da da konuşmanın zamanı gelmiştir." ifadeleriyle Gazze'de yaptıkları yıkımın Batı Şeria'da da tekrar edilmesini istedi.
İsrail kabinesinin bir diğer aşırı sağcı ismi Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise gasbedilen Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinin İsrail'in "koruyucu duvarı" olduğunu öne sürerek İsrail ordusunun Filistinlilere sert saldırılarda bulunması çağrısını yaptı.
NETANYAHU'DAN GÜVENLİK TOPLANTISI KARARI
İsrail Başbakanı Netanyahu ise işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin başlattığı, 4 Filistinli ve 1 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan olay üzerine güvenlik toplantısı düzenleme kararı aldı.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun İsrail güvenlik ve siyasi yetkilileriyle kısa süre içinde toplantı gerçekleştireceği bildirildi.
Açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki "Havat Gilad" isimli yasa dışı yerleşim yeri yakınlarında yaşanan olaya "verilecek karşılığın" ele alınacağı belirtildi.
İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tel beldesi yakınlarında açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, üçü ağır olmak üzere 4 Filistinli yaralanmıştı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, olayda yaralanan 4 İsrailliden birinin öldüğü, diğer ikisinin durumunun ağır olduğu belirtilmişti.
POLİS KORUMASI ALTINDA MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN
Kudüs Valiliğinden dün yapılan açıklamada, fanatik İsraillilerin, İsrail polisinin koruması altında ve Ben Gvir ile birlikte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.
İsrail polisinin, fanatik grupların sayısının 150'ye kadar çıkmasına izin vermesinin ardından Mescid-i Aksa'ya baskın yapan İsraillilerin sayısının 3 bin 200'ü aştığı kaydedildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. İsrail ordusunun bu dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim, 1182 Filistinlinin ölümüne, yaklaşık 13 bin kişinin yaralanmasına, 24 bine yakın kişinin gözaltına alınmasına ve 33 bin kişinin zorla yerinden edilmesine yol açtı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapılarında ve Eski Şehir çevresinde önlemlerini sıkılaştırdığı ve Müslümanların ibadet etmek için Aksa'ya girişini engellediği bildirildi.
Sabah namazında çok az sayıdaki Müslümanın Aksa'ya girebildiği aktarılan açıklamada, İsrail polisinin Müslümanları darbettiği kaydedildi.
Mescid-i Aksa'nın avlularında İsrail güçlerinin yoğun bir şekilde konuşlandığı belirtildi.
Fanatik İsraillilerin Aksa'nın avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, camiye baskın düzenleyen aşırılık yanlısı grupların 5 bin kişiye ulaşma hedefiyle Aksa'ya baskın çağrısında bulunduğu ifade edildi.
Ayrıca, İsraillilerin baskınına Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan milletvekili Amit Halevi'nin de katıldığı kaydedildi.
rin dini günü Tisha B'Av nedeniyle Aksa'ya geniş çaplı baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.