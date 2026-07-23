3 bin 200'den fazla İsrailli'nin dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin ardından bugün de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Batı Şeria'nın Gazze gibi yerle bir edilmesini istedi.

Ben Gvir, Fotoğraflar: AA, Reuters

BEN GVİR'DEN BATI ŞERİA'NIN YERLE BİR EDİLMESİ ÇAĞRISI

Ben-Gvir, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki Filistin kent ve köylerinin Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarıyla büyük yıkıma uğrayan Beyt Hanun gibi yerle bir edilmesi çağrısında bulundu.

Güvenlik toplantısına katılacağını belirten Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail ordusu yetkililerinden bölgedeki Filistinlilerin "evlerinin havadan ve D9 buldozerleriyle dümdüz edilmesini" isteyeceğini ifade etti.

Ben-Gvir, "Orta Doğu'da konuşulan dil budur ve bunu Gazze'de nasıl konuştuysak, artık Batı Şeria'da da konuşmanın zamanı gelmiştir." ifadeleriyle Gazze'de yaptıkları yıkımın Batı Şeria'da da tekrar edilmesini istedi.

İsrail kabinesinin bir diğer aşırı sağcı ismi Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise gasbedilen Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinin İsrail'in "koruyucu duvarı" olduğunu öne sürerek İsrail ordusunun Filistinlilere sert saldırılarda bulunması çağrısını yaptı.