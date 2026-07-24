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Güneşten elektrik üretiminde tarihi zirve: Haziran ayında 4,99 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlık yürüyüşü kapsamında Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde temelleri atılan Milli Enerji ve Maden Politikası'nda yeni bir rekor daha kırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Haziran ayında güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretim değerinin 4,99 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek değeri olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

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Güneşten elektrik üretiminde tarihi zirve: Haziran ayında 4,99 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların rekoru kırıldı

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde temelleri atılan Milli Enerji ve Maden Politikası'nın en önemli ayaklarından biri olan yenilenebilir enerjide rekor üstüne rekor kırılıyor.

Berat Albayrak (Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)Berat Albayrak (Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

Yaz aylarında güneşlenme süresi artarken, bu durum elektrik üretimi verilerine de yansıdı.

EN YÜKSEK HAZİRAN ÜRETİMİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre; haziran ayında aylık elektrik üretimi 30,35 milyar kilovatsaat ile haziran ayları içerisindeki en yüksek değere ulaştı.

Yenilenebilir enerjide rekor üstüne rekorYenilenebilir enerjide rekor üstüne rekor

GÜNEŞTEN ÜRETİMDE ZİRVE

Yine haziran ayında, güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretim değeri 4,99 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek değeri olarak tarihe geçti. Böylece, toplam elektrik üretiminin yüzde 16,4'ü de güneşten karşılanmış oldu.

Kalyon PV güneş enerjisinden elektrik üretiminde önemli bir rol üstleniyor.Kalyon PV güneş enerjisinden elektrik üretiminde önemli bir rol üstleniyor.

ASLAN PAYI HİDROLİĞİN

Aynı dönemde hidrolik ise üretimde aslan payını almayı sürdürdü. Geçen ay gerçekleştirilen elektrik üretiminin yüzde 34,7'sine denk gelen 10,54 milyar kilovatsaatlik kısmı hidrolik kaynaklardan sağlandı.

YERLİ VE YENİLENEBİLİR

Ayrıca haziran ayı yenilenebilir üretim değeri 20,65 milyar kilovatsaat, yerli üretim değeri ise 24,22 milyar kilovatsaat ile 2000 yılından beri aylık bazda miktarsal olarak en yüksek değerleri oluşturdu.

Güneş enerjisinde elektrik üretimi 4,99 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti.Güneş enerjisinde elektrik üretimi 4,99 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti.

6 AYLIK DÖNEM

Bu yılın ilk altı aylık elektrik üretim verileri (1 Ocak-30 Haziran dönemi) incelendiğinde ise hidrolik kaynaklı elektrik üretimi 57 milyar kilovatsaat, rüzgâr kaynaklı elektrik üretimi 21,5 milyar kilovatsaat, güneş kaynaklı elektrik üretimi 19,2 milyar kilovatsaat, yerli kaynaklı elektrik üretimi 130,9 milyar kilovatsaat, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ise 108,7 milyar kilovatsaat değeri ile benzer dönemlerde miktarsal olarak en yüksek değerler oldu.

Bakan Bayraktar'dan güneş enerjisinde rekor paylaşımıBakan Bayraktar'dan güneş enerjisinde rekor paylaşımı

GÜNEŞTEN GELEN GÜÇ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Güneşten aldığımız güçle elektrik üretiminde bir rekora imza attık. Geçtiğimiz haziran ayında güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretimimiz 4,99 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece, toplam elektrik üretimimizin yüzde 16,4'ünü de güneşten karşılamış olduk. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı en üst seviyede değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Anadolu'nun bereketli güneşini, milletimizin refahına dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.


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